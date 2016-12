China se sufoca intr-un nor de poluare. Atmosfera ii face pe oameni sa se simta ca intr-o "invazie extraterestra - FOTO

Spitale supraincarcate, zboruri anulate si autostrazi inchise: China se sufoca de vineri intr-un nor de poluare care acopera aproape o zecime din suprafata tarii, iar situatia este asteptata sa se inrautateasca, relateaza AFP.

Pe internet chinezii fac haz de necaz si adauga in imaginile si asa groaznice extraterestri sau personaje ca Godzilla si Ironman.

Cel putin 23 de orase din nordul tarii au emis "alerte rosii" de poluare, declansand o serie de masuri obligatorii, printre care inchiderea scolilor sau circulatia alternativa, a indicat agentia de presa Xinhua.

To friends who asked if I was ok in #China, this photo shows the #smog isn't too alarming save for the occasional lizard. #weibo #godzilla pic.twitter.com/gu1NhJiLkI

— W. Victor Gao (@wvictorgao) December 21, 2016

Luni, in cea de patra zi a alertei anuntate pana miercuri, nivelul micro-particulelor fine (sub 2,5 microni) pe metru cub de aer se situa in jurul valorii de 200 (mai putin decat era prevazut), conform masurilor furnizate de Ambasada Statelor Unite la Beijing.

Smog in Beijing looks like something from Sci-Fi movies, and netizen adds Godzilla, Ironman and aliens to make it much more real pic.twitter.com/gsybpbWGSj

— China Xinhua News (@XHNews) December 21, 2016

Aceasta cifra ramane insa de opt ori mai mare decat nivelul recomandat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), au indicat pentru AFP serviciile meteorologice din capitala.

On Weibo now: 400 students in Henan, Anyang, taking exams outdoors in heavy smog. #airpocalypse pic.twitter.com/KEomFLSlNh

— What's On Weibo (@WhatsOnWeibo) December 21, 2016

Acest nor de poluare pare extrem de dens in orasul-port Tianjin, aflat la 100 de kilometri est de Beijing, unde 180 zboruri au fost anulate de la inceputul alertei, potrivit televiziunii de stat. De asemenea, spitalele din oras se confrunta cu un aflux in crestere de pacienti cu boli respiratorii (tuse, traheita, astm) si aproape toate autostrazile din regiune au fost inchise din cauza cetii.

Capitala a emis prima alerta rosie in decembrie 2015, pentru prima data de la adoptarea, in 2013, a unui pachet de legi anti-poluare. Aceasta alerta - aminteste AFP - este declansata atunci cand se asteapta niveluri ridicate de poluare timp de peste 72 de ore.

Beijing Red smog weather today, shared from my friend aaaaaaaa Smog is the only thing I don't like while in China#smog #Beijing pic.twitter.com/am7GCmQKnS

— Traditional Fashion (@VeryChinaa) December 21, 2016

In China, poluarea atmosferica este cauzata in principal de arderea carbunelui utilizat pentru incalzire sau producerea de energie electrica.

Life turns grey when Beijing signals red alert of smog pic.twitter.com/JB1a7eNwMo

— China Xinhua News (@XHNews) December 20, 2016