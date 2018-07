China si-a mai adaugat in palmares o atractie pentru turistii care cauta experiente memorabile. In sudul tarii au fost inaugurate doua poduri din sticla. Cum arata acestea - VIDEO

Constructia din sticla se inalta la 200 de metri deasupra unei prapastii din sudul Chinei. .Ofera privelisti extraordinare cu versantii si o cascada a carei apa cade de la 130 de metri inaltime. Doua poduri, fiecare cu o lungime de 72 de metri, ies din stanca si se unesc intr-o impresionanta platforma cu diametrul de 17 metri, care e scaldata de soare toata ziua.

Cei cu nervii tari si in cautare de adrenalina au savurat fiecare pas pe podeaua transparenta, care da impresia ca te deplasezi in aer. Altii, insa, au pasit cu greu cand au privit in jos.

”Imi este frica sa ma ridic.”

Constructorii au dat asigurari ca nimeni nu e in pericol pe aceasta platforma. Fiecare bucata de sticla folosita cantareste patru tone si jumatate si poate sustine greutatea a doua masini.

Anul trecut, China a inaugurat o constructie si mai spectaculoasa: un pod din sticla lung de 488 de metri, aflat la o inaltime de 218 metri deasupra unei prapastii.