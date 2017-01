Chinezii din toata lumea au intrat in Anul Cocosului. Evenimentul a fost sarbatorit cu dansuri, cantece si focuri de artificii - VIDEO

Anul nou chinezesc a fost intalnit cu un impresionant foc de artificii, nu insa la Beijing, ci la New York, unde se afla o importanta comunitate chinezeasca. Spectacole asemanatoare au luminat cerul din Sydney si mai multe orase asiatice.

Din cauza poluarii, locuitorii din Beijing au fost rugati sa se abtina de la folosirea artificiilor, iar cei mai multi s-au conformat. A fost respectata insa o alta traditie.

La miezul noptii, anul nou a fost intalnit cu 108 batai de clopot. Si pentru ca e sarbatoare, in toata tara au fost organizate petreceri pe strazi, unde localnicii si turistii au dansat si au cantat.

”Îmi doresc ca părinţii mei să fie sănătoşi şi să aibă mai mulţi bani.”

”Vreau ca în acest an să avem un cer albastru şi mai puţină poluare.”

In paralel, petreceri aveau loc si in alte tari. In Brazilia sau Peru, de exemplu, strazile au devenit scena cunoscutelor dansuri ale leului si dragonului.