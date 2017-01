Chinezul care si-a ucis un conational, in 1994, si l-a pus intr-o valiza a fost expulzat din Romania. Cat a stat in puscarie

Dupa crima comisa in septembrie 1994, valizele chinezesti au intrat in folclorul urban romanesc. De fiecare data cand se auzea de o faradelege comisa in interiorul comunitatii chineze din Romania, toata lumea se gandea la ce e mai rau: valizele chinezesti.

Judecatorii au stabilit ca in septembrie 1994, un cuplu de chinezi, impreuna cu un complice, au ademenit intr-un apartament un alt cuplu. I-au ucis, apoi trupurile au fost puse in doua valize, care au fost aruncate in lacul Cernica.

Dupa aceea, judecatorii au avut probe suficiente pentru a-i condamna. Dupa 22 de ani, ultimul chinez implicat in aceasta crima a fost expulzat in China si a primit interdictie de a intra in Romania in urmatorii 5 ani.