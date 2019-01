Cinci adolescente din Polonia au murit asfixiate, dupa ce un incendiu a izbucnit in cladirea in care acestea se aflau - VIDEO

Cinci adolescente din Polonia au murit asfixiate, dupa ce un incendiu a izbucnit in cladirea in care acestea se aflau. Fetele erau intr-un escape room, un joc in care persoanele sunt blocate intr-o camera, si trebuie sa rezolve puzzle-uri pentru a evada. La un moment dat, acolo a izbucnit un incendiu, iar victimile nu au mai putut sa iasa. Nu se stie deocamdata care este cauza izbucnirii flacarilor.