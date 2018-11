Cinci oameni au ars de vii in masini, in incendiile din California. Peste o mie de cladiri au ars - VIDEO

Cel puţin 5 persoane şi-au pierdut viaţa după ce au ars de vii în maşinile lor cuprinse de foc.

Vâlvătaia se apropie ameninţător şi de Malibu, o populară destinaţie turistică, unde au reşedinţe luxoase numeroase vedete. Cea mai mare parte a oraşului a fost evacuată. Autorităţile i-au avertizat pe cei care locuiesc acolo că pericolul este iminent.

Incendiul care se apropie ameninţător de Malibu a distrus deja, aproape în întregime, oraşul Paradise. Pentru unii a fost ca o fugă din iad.

Three wildfires in California are destroying thousands of structures and forcing emergency evacuations. Two of the fires are just miles from the bar where 12 people were killed in a mass shooting Wednesday night.



