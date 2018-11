Cine a fost mai bogat dintre El Chapo si Pablo Escobar. Cati bani au facut cei mai mari traficanti din istorie

In timp ce procesul lui El Chapo a inceput la New York, americanii isi amintesc de un alt mare traficant ce a facut valuri in jurul lumii. Pablo Escobar, cel care a terorizat Columbia ani de zile si a condus un imperiu de trafic de cocaina.

Escobar a deschis calea pentru traficanti precum El Chapo, care a aparut in peisaj cu 3 ani inainte ca Escobar sa fie ucis de fortele speciale columbiene, in 1993.

Revista Forbes l-a inclus frecvent pe Escobar in topul celor mai mari miliardari din lume, iar in 1987 averea columbianului era estimata la 3 miliarde de dolari (aproximativ 6.6 miliarde dolari azi).

Fiul lui Escobar, Sebastian Maroquin, i-a contrazis insa pe cei de la Forbes si a anuntat ca Escobar mai avea doar 2% din banii castigati in momentul in care a fost ucis.

Cartelul din Medellin incasa 420 de milioane de dolari in fiecare saptamana, adica 22 de miliarde de dolari pe an, in anii 89! Spre finalul dominatiei lui Escobar, cartelul din Medellin era responsabil pentru 80% din traficul de cocaina din intreaga lume!

El Chapo a fost pe lista Forbes in anii 2009 si 2012, iar averea lui este estimata la 1 miliard de dolari in prezent. El Chapo a transferat marijuana, cocaina, ecstasy, heroina si metanfetamina din Mexic in SUA inainte sa fie capturat de americani.