Cine a luat decizia de a lansa "mama tuturor bombelor" in Afganistan. Localnic: "Am simtit ca se prabuseste cerul peste noi"

Generalul John Nicholson are in acest sens autoritatea necesara pentru a ordona lansarea celei mai mari bombe non-nucleare dezvoltata de catre Statele Unite.

De asemenea, generalul avea aceasta autoritate dinainte de investirea presedintelui Trump la Casa Alba.

Comandantul Armatei SUA din Afganistan a catalogat drept pur tactica decizia de a lansa cea mai mare bomba non-nucleara in provincia Nangarhar.

”Aceasta a fost arma corecta pentru tinta corecta”, a declarat generalul John Nicholson la o conferinta de presa de la Kabul.

Bomba MOAB este numita ”mama tuturor bombelor” si contine aproximativ 10.000 de kilograme de explozibili, fiind cea mai mare bomba non-nucleara lansata de armata americana in timpul unei operatiuni militare.

De asemenea, bomba a fost lansata asupra unor tunele a jihadistilor Statului Islamic din provincia Nangarhar, situata in apropiere de granita cu Pakistan.

Armata a cheltuit pana la 170.000 de dolari pentru construirea ”mamei tuturor bombelor”, care a ucis 36 de presupusi jihadisti ai Statului Islamic, potrivit datelor transmise de autoritatile de la Kabul.

Insa, Statul Islamic a dezmintit bilantul anuntat de autoritatile afgane dupa lansarea uriasei bombe MOAB asupra unor presupuse tuneluri ale gruparii teroriste din provincia Nangarhar, situata in apropiere de granita cu Pakistan.

Intre timp, un purtator de cuvant al ministerului afgan de Aparare a sustinut ca lansarea bombei a fost necesara pentru ca respectivul complex de tuneluri era extrem de greu de patruns si ajungea la o adancime de 40 de metri in provincia Nangarhar.

Atat satenii afgani, cat si cei pakistanezi au descris groaza pe care au simtit-o atunci cand satele lor au inceput sa se cutremure puternic dupa lansarea MOAB.

"Am simtit ca se prabuseste cerul peste noi. Am surzit pentru o perioada buna. Ferestrele si usile de la casa au fost spulberate si am gauri in pereti", a povestit un localnic.

Statele Unite sustin ca exista intre 600 si 800 de jihadisti ai Statului Islamic in Afganistan, iar cei mai multi dintre acestia sunt concentrati in Nangarhar.