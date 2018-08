Cine e barbatul care a furat un avion de pasageri si l-a izbit apoi de o insula. “Sunt un baiat cu probleme”

Richard Russell, un mecanic de pe aeroport în vârstă de 29 de ani a furat o aeronava de pasageri şi a zburat aproape o oră, înainte să se prăbuşească pe o insulă aproape pustie din golful Seattle. În timpul zborului, supravegheat fiind de avioane militare, mecanicul a încercat chiar să facă figuri periculoase de acrobaţie. Din primele informaţii, individul suferea de tulburări psihice şi a vrut să-şi pună capăt zilelor.

“Nimeni nu decolează în aceste momente. Se încearcă rezolvarea unei probleme aproape de spaţiul nostru aerian.” Prin acest mesaj, turnul de control a anunţat că traficul pe aeroportul Tacoma, din Seattle, e complet paralizat. Alarma s-a dat după decolarea neautorizată a unui avion de pasageri al Alaska Air Group. Directorul companiei a anunţat că la manşă se află un angajat al său de la sol: un mecanic în vârstă de 29 de ani, şi că avionul cu o capacitate de 90 de locuri era gol.

De la sol, oamenii au filmat cum avionul zboară haotic şi cum, la un moment dat, pare că face acrobaţii aeriene, periculos de aproape de suprafaţa unui lac. În tot acest timp, pilotul de ocazie a discutat cu operatorii din turnul de control, care au încercat, în zadar, să-l convingă să se întoarcă pe aeroport.

Turnul de control: Felicitări. Ţi-a ieşit figura. Acum, întoarce-te şi adu avionul la sol, în siguranţă, fără să răneşti pe nimeni de la sol.

Richard Russell: Bine. Nu ştiu ce să zic. Nu ştiu. Nu vreau. Sunt mulţi oameni cărora le pasă de mine şi vor fi dezamăgiţi să afle ce am făcut. Aş vrea să le cer scuze. Sunt un băiat cu probleme. Nu am ştiut asta până acum.

Fiecare mişcare a aeronavei a fost supravegheată din apropriere de două avioane de luptă F-15, ridicate de la sol special pentru monitorizarea situaţiei. Piloţii primiseră ordin să face orice e necesar ca să-i protejeze pe cei de la sol.

Nu a trecut mult timp, şi aparatul de zbor furat s-a prăbuşit pe o insulă aproape pustie. O televiziune a surprins flăcări în locul unde a avut loc impactul.

“Avionul a zburat chiar deasupra casei noastre. În spatele lui erau două avioane F-15. Nu am văzut niciodată un avion care să zboare atât de jos. Imediat, am zărit la distanţă un nor mare de fum”, spune un martor ocular.

Înainte să afle care au fost motivele din spatele acestei acţiuni bizare, poliţia locală a dat asigurări că nu e vorba de un atentat terorist.