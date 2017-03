Cine era de fapt Khalid Masood, autorul atacului de la Londra. Incidentul tragic care l-ar fi impins spre Islamul radical

Profilul atacatorului in varsta de 52 de ani nu se potriveste deloc cu cel al unui jihadist inrait. Si nici cei care l-au vazut chiar inainte de atentat spun ca era nervos sau inrait, ci din contra, zambitor si relaxat. Khalid s-a nascut si a copilarit in zone bogate din Anglia rurala, a avut parte de o educatie aleasa, iar prietenii din scoala il descriu ca un tip inteligent, atletic, plin de glume si cu pasiune pentru fotbal, relateaza Daily Mail.

S-a nascut in ziua de Craciun, in 1964 cu numele de Adrian Russell Elms. Pe certificatul sau de nastere nu apare niciun nume in dreptul tatalui, asta cu toate ca mama lui, Janet Elms, o tanara de 17 ani din Londra care lucra ca functionara, s-a casatorit doi ani mai tarziu cu Phillip Ajao, cel care apare ca tatal baiatului in documentele ulterioare.

A copilarit in orasele Rye si Tunbridge Wells si a avut o situatie materiala buna. Fostii colegi de scoala spun despre el ca desi era cam singurul negru pe care il vazusera nu a avut parte de prea multe incidente rasiste, asta pentru ca era un tip amuzant, prietenos si mereu in centrul atentiei. Ei isi amintesc ca avea o voce foarte frumoasa.

"Era foarte inteligent, bun la scoala si se misca foarte bine la fotbal." isi aminteste un amic.

Nu era deloc religios si a fost foarte suparat atunci cand pub-ul sau a fost transformat in moschee, de aici si socul fata de radicalizarea sa.

Dupa ce a terminat scoala insa, lucrurile nu au mai stat atat de bine pentru Khalid. A rupt majoritatea prieteniilor din liceu si a inceput sa consume si sa vanda cannabis si cocaina. In plus lua suplimente pe baza de steroizi, cu toate ca nu era un tip musculos. A fost anchetat pentru diferite infractiuni legate de droguri si violente stradale, iar prima condamnare a venit la varsta de 19 ani. In urmatorii ani nu a reusit sa aiba un serviciu stabil.

In 1991 a inceput o relatie cu Jane Harvey o femeie de afaceri in varsta de 48 de ani si s-a mutat in casa ei in valoare de 700.000 de lire. Cu ea a avut doua fete si reusise sa se angajeze ca manager la firma ei.

Cand fiica sa cea mare a implinit 8 ani, in urma unui incident la un pub, barbatul l-a taiat pe fata pe un alt individ. In urma acestui atac a primit o pedeapsa de doi ani de inchisoare, iar apropiatii cred ca acolo s-a radicalizat. Dupa aceea si-a parasit nevasta si s-a mutat din oras.

Drama care probabil l-a marcat cel mai tare pe Masood a fost cand fiica lui cea mare, Andi, a fost lovita de o masina in timp ce incerca sa prinda autobuzul scolar. Aproape ca a murit si a ramas paralizata pe viata. Asa s-ar putea explica gestul sau de a intra cu autoturismul in trecatorii de pe Podul Westminster.

A avut ulterior alte trei partenere, iar in 2004 s-a casatorit cu Farzana Malik, o femeie care a declarat ulterior ca era un barbat care incerca sa controleze totul in viata ei si de aceea s-a mutat in celalalt capat al tarii.

A reusit sa isi convinga fiica cea mare sa se converteasca la islamism si sa isi acopere complet fata cu un val, dar nu si pe cea mica.

Ultima sa relatie a fost cu Rohey Hydara, o femeie de 39 de ani care a fost audiata de politie in urma atacului sub acuzatia de complicitate.