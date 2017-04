Cine este atacatorul din St. Petersburg, Akbarzhon Jalilov. Un fost bucatar de sushi, care nu isi spunea rugaciunile - FOTO

In varsta de 22 de ani, cel care se presupune ca ar fi ucis prin detonarea unei bombe 14 oameni si ar fi ranit alti 50, ar fi plantat o alta bomba intr-un extinctor, insa aceasta n-a mai explodat.

Ramasite din corpul lui au fost gasite la locul faptei la o zi dupa ce metroul a fost aruncat in aer intre statiile Senaia si Sadovaia, in al 2-lea mare oras al Rusiei.

Imaginile captate de camerele de supraveghere il arata pe tanar purtand o jacheta rosie si un rucsac in spate. De asemenea, in alte imagini el este vazut tinand pumnii inclestati, posibil din cauza faptului ca avea degetele fixate pe declansatorul bombei.

Politia este de parere ca acesta avea legaturi cu islamistii radicali.

Un fost prieten al acestuia, Ali Matkarimov, citat de Daily Mail, a declarat ca Jalilov a fost la un moment dat un bucatar de sushi si ca "nici macar nu isi spunea rugaciunile" atunci cand cei doi lucrau impreuna, in 2013.

Kirgizstan are o populatie majoritar musulmana si o mare problema de securitate din cauza luptatorilor straini care s-au alaturat Statului Islamic.

Anchetatorii rusi au catalogat explozia drept un ”act de terorism”, dar nicio grupare nu a revendicat pana in acest moment atentatul de la metrou, in vreme ce premierul rus nu s-a sfiit sa spuna ca e vorba de un atentat terorist in Sankt Petesburg.

Comisia de Investigatii din Rusia a lansat o ancheta pentru act terorist in urma exploziei care a zguduit o garnitura de metrou din Sankt Petersburg. De asemenea, comisia a catalogat explozia ca fiind un atac teorist, dar mai multe scenarii sunt luate in considerare in acest moment.

Presa rusa a publicat o prima imagine cu presupusul atacator de la metrou, care a abandonat o servieta plina cu explozibili intr-o garnitura de metrou ce calatoarea de la Piata Sennaia spre Tehnologiceski Institut.

De asemenea, un martor a declarat ca un barbat ar fi abandonat o servieta in vagonul de metrou zguduit de puternica explozie din Sankt Petersburg.

”A fost o explozie pe sine, un barbat a lasat o servieta in vagon, a coborat din vagon si s-a mutat in alt vagon”, i-ar fi scris martorul unui prieten, intr-un SMS.

Bilantul oficial arata ca 11 persoane si-au pierdut viata, in vreme ce alte 45 au fost ranite in explozia de la metrou.

Rusia a fost tinta unor atacuri lansate de militanti ceceni in trecut. Lideri rebeli ceceni au amenintat frecvent cu noi atacuri si cel putin 38 de persoane au fost ucise in 2010, cand doua femeie kamikaze au detonat bombe in garnituri de metrou pline, la Moscova.

Din anul 2000 pana in prezent, rebelii ceceni au ucis 1.130 de persoane in atentate.