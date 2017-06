Cine este barbatul "spalat pe creier" de ISIS, care ar fi comis atacurile din Londra. "Voi face orice in numele lui Allah"

Serviciile de securitate se confrunta cu o situatie dificila, dupa ce au constatat ca unul dintre atacatori a reusit sa se sustraga filtrului agentilor de intelligence, sustine DailyMail.

Vecinii sai sustin ca jihadistul le-ar fi marturisit ca este capabil de orice pentru a-i sluji lui Dumnezeului sau. "Voi face orice este necesar in numele lui Allah".

Anchetatorii au descoperit o inregistrare care-l surprinde pe un tanar musulman, in varsta de 27 de ani, care are o altercatie cu fortele de ordine din Marea Britanie. Imaginile surprind un tanar jihadist britanic, care flutura steagul ISIS intr-unul dintre parcurile publice ale capitalei Regatului Unit. Scena a avut loc anul trecut, iar pe seama acestei intamplari s-a realizat si un documentar televizat.

In urma atacurilor de duminica din Londra, barbatul a intrat din nou in atentia serviciilor britanice, intrucat a fost surprins de camerele de supraveghere impreuna cu doi predicatori, recunoscuti pentru gandirea lor extremista.

Se pare ca un prieten al jihadistului a sunat pe linia anti-tero si a informat serviciile despre faptul ca britanicul s-a radicalizat urmarind diferite filme de propaganda jihadista pe YouTube.

"Totul s-a schimbat atunci cand el s-a radicalizat. A inceput sa-si opreasca pe strada vecinii si sa-i intrebe daca si-au spus rugaciunea si daca au fost la moscheie", relateaza unul dintre cunoscutii barbatului.

Barbatul sustine ca jihadistul urmarea predicile lui Ahmad Musa Jibril, care ii indemna la ura impotriva Statelor Unite si ale Occidentului. "Obisnuia sa-l asculte mult pe Musa Jibril. Eu am auzit ca acesta era cat se poate de radical. Am fost surprins sa descoper ca astfel de lucruri sunt atat de usor de gasit pe Youtube. Am sunat la linia anti-tero si am stat de vorba cu un domn, caruia i-am povestit despre ceea ce am vorbit cu el si i-am recunoscut faptul ca el era radicalizat", marturiseste barbatul.

Presa britanica sustine ca serviciile au fost avertizate cu privire la actiunile ilicite ale jidahistului. Se pare, ca acestia ar fi fost avertizati asupra faptului ca barbatul a incercat, acum doi ani, sa radicalizeze mai multi copii, intr-un parc local.

O vecina a jihadistului il acuza pe acesta de faptul ca a incercat "sa-i spele creierul" copilului sau, determinandu-l sa se radicalizeze, sustine The Sun.

O mama a trei copii sustine ca doi intre micutii sai, atunci cand s-au intors din parc, i-au spus: "Mami, vreau sa devin musulman", relateaza The Telegraph.

"El a incercat sa-mi radicalizeze copiii. El venea in parc si vorbea despre Islam. El venea, de asemenea, prin case si oferea copiilor bani si dulciuri in timpul Ramadanului", sustine femeia.

O alta persoana, care l-a cunoscut pe jihadist, il catalogheaza ca fiind "generos" cu persoanele care decideau sa-i lase copiii in grija. "Obisnuia sa joace tenis de masa si era foarte generos cu toti copiii. Unii parinti isi lasau copiii sa se joace cu el. Nu te-ai fi asteptat ca el sa faca una ca asta", marturiseste un apropiat.

Dezvaluirea vine dupa ce duminica, un fotograf a surprins notitele secrete ale unui detectiv. Presa britanica sustine ca in insemnele respective ar fi fost notat faptul ca a fost interogat un barbat care fusese chestionat si anul trecut de catre politisti, sustin jurnalistii de la Daily Mail.

Identitatea suspectului nu a fost data publicitatii, insa presa britanica lasa de inteles ca ar fi unu dintre atacatorii care au ucis cu sange rece 7 oameni.

Unul dintre martori povesteste ca inainte de atacuri, jihadistul a avut un comportament ciudat. "Sambata a intrebat pe unul dintre vecinii nostri de unde poate inchiria o duba si cat l-ar costa", sustine martorul.

Presa britanica sustine a jihadistul britanic a fost ucis de politie in timpul atacurilor de duminica.

Acestia sustin ca au intrat in posesia unei fotografii care-l infatiseaza pe terorist zacand impuscat pe asfalt, avand asupra sa explozibil. In plus, una dintre vecine l-ar fi recunoscut din fotografie. "El purta exact acelasi tricou ieri. Chiar el mi-a spus . Mi-a pus o multime de intrebari: cat costa, de unde o poate lua etc.", sustine inspaimantata Ikenna Chigbo.

"L-am vazut acum doua zile si era ras in cap. Asa l-am recunoscut, atunci cand am vazut fotografia atacatorului mort pe Podul Londrei", sustine Deene Azak, care locuieste in apropierea casei jihadistul.

Se pare ca barbatul era casatorit cu o femeie cu origini pakistaneze, care de curand a dat nastere celui de-al doilea copil al cuplului. Cei doi ar fi locuit impreuna cu mama jihadistului.

"Familia lui provine din Pakistan, dar a crescut in Marea Britanie. El parea a fi o persoana absolut normala. Era un tip de treaba. Nu imi vine sa cred ceea ce s-a intamplat", marturiseste Furqan Nabi.

Jihadistul ar fi fost expulzat din moschea locala, dupa ce ar fi intrerupt o predica sustinand ca alegerile generale sunt "ne-islamice."

In plus, cunoscutii povestesc ca jihadistul nu avea prieteni. "El nu avea prieteni buni acolo. El venea, se ruga si pleca. Parea o persoana needucata care nu avea cunostinte religioase."