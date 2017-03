Cine este femeia carata de patru politisti inarmati pana in dinti, la protestele din Rusia. Fotografia ei s-a viralizat

Fotografia s-a viralizat dupa protestele masive organizate in intreaga Rusie, impotriva clasei politice corupte. Printre cei retinuti s-a numarat si Olga Lozina, a carei poza a fost distribuita de mii de ori, duminica, pe retelele de socializare. Femeia a povestit site-ului rusesc Meduza ca "incerca sa ajunga acasa cand politia a arestat-o pe ea si pe familia ei".

This is the iconic image from yesterday's anti-corruption protests in #Russia She was trying to get home when police took her & her family pic.twitter.com/o5gjtF5R20

— Bradley Jardine (@Jardine_bradley) March 27, 2017

"Am plecat cu mama si sora mea de la McDonalds in centrul Moscovei la plimbare. Incercam sa ajungem la o statie de metrou pentru a ne intoarce acasa. Insa drumul era blocat. Multimea de oameni care se indrepta spre noi ne-a spus ca politia nu lasa pe nimeni sa treaca si ca trebuie sa ne intoarcem. Politia a creat multimi artificiale pe care le trimitea catre grupurile de oameni ce se indreptau catre statia Belorusskaya pentru a-i bloca... Au retinut un tanar. Mama a intrebat de ce l-au arestat, moment in care au luat-o si pe mama mea, si pe sora mea, apoi si pe mine. M-as fi dus voluntar daca mi-ar fi spus de ce ma aresteaza. M-au bagat intr-o duba in care se aflau 32 de oameni. Ne-au dus la o statie de politie unde ne-au tinut aproape o ora in masina" a relatat femeia de 25 de ani, absolventa de facultate.

Duminica, rusii au iesit in strada cu zecile de mii in 100 de orase de la Moscova pana la Vladivostok, in Extremul Orient rus. Mai toate demonstatiile au fost neautorizate si peste 500 de persoane au ajuns dupa gratii, inclusiv Alexei Navalnii, cel mai cunoscut oponent al presedintelui Putin. Judecatorul i-a dat 15 zile de arest pentru ca ar fi opus rezistenta fortelor de ordine si o amenda de 350 de dolari.

''Opozitia incalca legea, incita la violenta si unii dintre tinerii manifestanti au fost platiti''. Asa vede Kremlinul protestele.

Sute de manifestanti au ajuns dupa gratii, printre ei copii si un corespondent al publicatiei britanice The Guardian. Alec Luhn a fost tinut 4 ore in arest. Cand a intrebat de ce a fost retinut, un politist i-a raspuns ironic: “Poate esti acuzat ca l-ai ucis pe Kennedy!"

After 4hours I'm being charged w/administrative violation for participating in unsanctioned rally even tho I showed journalist accreditation pic.twitter.com/fYFA3IbWZL

— Alec Luhn (@ASLuhn) March 26, 2017

I took a photo of police detaining a guy at @navalny protest so they detained me as well even though I repeatedly said I was a journalist pic.twitter.com/vbsZF7CTtl

— Alec Luhn (@ASLuhn) March 26, 2017

Miscari insemnate au avut loc si in Sankt Petersburg, Novosibirsk, Tomsk, Krasnoiarsk sau Nijni Novgorod. Demonstratiile vin la trei saptamani dupa ce Navalnii a publicat un raport in care il acuza pe premierul Dmitri Medvedev de coruptie. Documentul sustine ca Medvedev ar fi primit, printr-o retea de asociatii caritabile, aproape un miliard de dolari mita de la diversi oligarhi rusi.

They detain kids. How desperate you should be. pic.twitter.com/orFsFWFKzX

— Russian Market (@russian_market) March 26, 2017

Premierul ar detine mai multe vile, iahturi si podgorii. Din recuzita protestelor s-au remarcat ratustele de plastic, o aluzie la faptul ca in resedinta de vacanta a lui Medvedev ar exista si un cotet de lux pentru rate.

La protestele de duminica multi tineri aveau palmele vopsite, dupa ce, recent, Alexei Navalnii a fost improscat cu un colorant de culoare verde.

She protested against the corruption and PM Medvedev. Highly dangerous. pic.twitter.com/HU6Fkg84fB

— Russian Market (@russian_market) March 26, 2017