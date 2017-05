Cine este Salman Abedi, atacatorul sinucigas de la Manchester Arena. Vecin: "Era un baiat asa de linistit"

El a fost identificat de politie drept Salman Abedi, in varsta de 22 de ani, si a murit la Manchester Arena luni seara, in explozia de dupa concertul cantaretei pop americane Ariana Grande.

Presa scrie ca s-a nascut la Manchester, in nord-vestul Angliei. Parintii sai sunt libieni si au fugit din tara de regimul fostului dictator Muammar Gaddafi.

Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul si a anuntat ca ”unul dintre soldatii califatului a plasat o bomba in multime”.

Politia a anuntat ca incearca sa stabileasca daca Abedi a actionat singur sau intr-o retea mai larga.

Familia lui Abedi traieste in zona Fallowfield, in sudul Manchesterului, in ultimii zece ani, potrivit The Daily Telegraph.

Un barbat in varsta de 23 de ani a fost, de asemenea, arestat in sudul orasului, in legatura cu atentatul.

Un locuitor din Fallowfield, Peter Jones, in varsta de 53 de ani, a declarat ca este o zona ”linistita si sigura”.

Jones a declarat pentru AFP ca a fost ”socat” si ”surprins” atunci cand a auzit ca suspectul era din zona.

Ziarul The Guardian scrie ca Abedi era cunoscut politiei si serviciilor de securitate.

”Era un baiat asa de linistit, intotdeauna foarte respectuos fata de mine”, a declarat pentru cotidian un membru al comunitatii libiene din Manchester. ”Fratele sau, Ismael, este extrovertit, insa Salman era foarte linistit. Este atat de putin probabil ca o asemenea persoana sa fi facut acest lucru”.

Potrivit ziarului, fratele lui Abedi este binecunoscut in comunitate si a lucrat ca om bun la toate, insa in prezent s-ar afla la Tripoli.

Potrivit The telegraph, Salman era al doilea cel mai mic dintre cei patru copii ai familiei. El mai avea inca un frate si o sora.

La Manchester traieste una dintre cele mai mari comunitati libiene din Marea Britanie.

Aproximativ 16.000 de libieni traiesc in Regat, potrivit BBC.

Orasul s-a aflat in centrul sarbatoarei care marcheaza indepartarea lui Gaddafi de la putere, in 2011.

”Intelegem ca exista o iritare si ca oamenii vor raspunsuri”, a declarat Ian Hopkins, seful Greater Manchester Police.”Insa, acum, mai mult ca niciodata, este vital ca aceste comunitati diverse ale noastre din Greater Manchester sa ramana unite si sa nu tolereze ura”, a indemnat el.

Numerosi membri ai acestor diverse cominitati religioase si etnice din Manchester au respectat un moment de reculegere marti seara si au participat la un priveghi.