Cine renunta primul, protestatarii sau PSD? Justitia, sub presiune: desfasurarea evenimentelor - LIVE TEXT

Guvernul a anuntat miercuri, prin vocile premierului Sorin Grindeanu si a presedintelui PSD Liviu Dragnea, ca nu va retrage ordonanta de urgenta care modifica legislatia penala.

In acelasi timp, nici protestatarii din toata tara nu renunta la mitinguri.

Desfasurarea evenimentelor, 3 februarie, LIVE TEXT:

ora 17.10 Vicepresedintele PNL si presedinte al organizatiei judetene Giurgiu, Gheorghe Stefan, a declarat ca partidul "condamna lipsa de transparenta pentru un subiect atat de sensibil cum este cel al modificarii Codului Penal".

"Vreau sa imi exprim public nemultumirea si asta in numele filialei PNL Giurgiu fata de ordonanta prin care PSD-ul modifica Codul Penal, condamnam lipsa totala de transparenta pentru un subiect atat de sensibil cum este cel al modificarii Codului Penal, condamnam modalitatea prin care a fost data aceasta ordonanta de urgenta. (...) Nu intelegem de unde si de ce vine caracterul de urgenta al acestor modificari, cred ca PSD ar fi trebuit sa se preocupe intai de promisiunile din campania electorala, dar cred ca au mizat pe faptul ca, daca au marit salariul minim si au mai facut mici favoruri pe ici, pe colo, pot sa isi dea si ei o lege care sa favorizeze administratia publica", a spus Gheorghe Stefan.

El a mentionat ca nu este de acord cu "dezincriminarea abuzului in serviciu", punctand ca "nu se poate sa guvernezi pregatindu-ti o lege, o ordonanta, care sa te faca in fata legii nevinovat de la inceput".

ora 16.25 Presedintele Comisiei parlamentare de control al activitatii SRI, Adrian Tutuianu, a anuntat ca a trimis o scrisoare sefului Serviciului, Eduard Hellvig, prin care ii solicita acestuia o informare referitoare la patru aspecte legate de protestele de strada care au loc in ultimele zile.

Totodata, saptamana viitoare vor avea loc audieri la comisia SRI legat de acest subiect, unul dintre ministrii chemati fiind ministrul de Interne, Carmen Dan.

ora 16.20 Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat ca nu ii este frica de nimic, decat de Dumnezeu, dupa ce a fost intrebat de jurnalisti daca se teme de o revocare din functie.

"Nu imi este teama de nimic. Eu am demisionat mai mult decat oricine in tara asta si am avut presiuni mai mari decat oricine in tara asta si am facut reforme mai importante decat oricine din tara asta, deci nu mi-e frica de nimic, decat de Dumnezeu, in rest fiecare apreciaza si daca poate sa aprecieze cinstit, corect si cat de cat legal, constitutional si cu o minima teama si de Dumnezeu, daca crede in El, e bine, daca nu, asta e", le-a raspuns Ciorbea gazetarilor, cu prilejul unei declaratii de presa.

Intrebat la ce presiuni se refera, el a spus ca a dat declaratia referitor la OUG 13/2017 privind modificarea Codurilor penale, inainte de a verifica daca sunt precedente in materie, insa in scurt timp a revenit asupra afirmatiei sale.

ora 16.05 Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, a declarat la Constanta ca face un apel ca Romania sa continue lupta impotriva coruptiei si sa nu faca pasi care sa slabeasca acest proces.

Prezent la finalul ceremoniei de deschidere a exercitiului multinational Sea Shield 17, ambasadorul Hans Klemm, a facut aprecieri favorabile parteneriatului special al SUA cu Romania, in cadrul NATO, mentionand totodata ca urmareste cu atentie ultimele evenimente din tara si "marile demonstratii pasnice" din ultimele zile.

ora 15.35 Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a declarat ca va respecta decizia Curtii Constitutionale in legatura cu sesizarile pe ordonanta de modificare a Codurilor penale.

El a fost intrebat de jurnalisti daca va pleca din fruntea MJ in cazul unei decizii nefavorabile din partea Curtii Constitutionale.

"Haideti sa nu fim asa pesimisti. Astept hotararea si respect hotararea Curtii Constitutionale. (...) Hotararea este obligatorie, o vom respecta si noi", a replicat Iordache, care a plecat apoi fara sa mai raspunda la alte intrebari.

ora 15.15 Deputatul USR Vlad Durus, pe Facebook:

"Pentru a intelege mai bine cine face (si cine nu) opozitie in Parlament, sau macar cine incearca, astazi am urcat in lift insotit de dl ministru Iordache si dl PNL-ist Cezar Preda (probabil nu stiau ca sunt deputat USR). Domnul coleg din opozitie nu a incetat sa laude ordonantele date de dl Iordache, laudandu-i si taria de a merge mai departe in adoptarea lor.

Mai apoi, in plen, un alt "coleg" de opozitie, dl deputat Bichinet de la PMP a luat cuvantul si a cerut sa nu mai primeasca indemnizatii de cazare cei care au protestat peste noapte in Parlament (deputatii USR), iar apoi, cu o fina ironie, ne-a recomandat sa ne cumparam niste deodorant.... Acestia sunt colegii de opozitie... Poate acum intelege lumea si mai bine de ce a aparut USR, cine este USR si de ce este nevoie de USR".

ora 14.50 Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat la Parlament ca ii respecta pe oamenii care protesteaza de cateva zile in Piata Victoriei fata de modificarea de catre Executiv a Codurilor penale prin Ordonanta de urgenta si isi doreste ca lucrurile sa nu degenereze.

Ministrul a afirmat referitor la aceasta Ordonanta ca stia despre ea ”cu ceva vreme inainte”, potrivit News.ro.

ora 14.40 Vicepresedintele PNL Cezar Preda propune ca miercurea viitoare Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI sa o audieze pe Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne.

ora 14.25 Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri ca autoritatile romane trebuie sa fie mai active in comunicarea continutului ordonantei de urgenta ce aduce modificari la Codul penal si Codul de procedura penala.

"Trebuie sa fim mult mai activi in ceea ce priveste comunicarea publica si sa explicam de fapt ce contine ordonanta respectiva sau proiectele de lege. (...) Daca vom fi in masura sa facem acest lucru, eu cred ca lucrurile vor intra in normal, pana la urma. In rest, nu am alte comentarii", a spus Melescanu, la solicitarea de a comenta reactiile internationale la OUG emisa de Guvern pe 31 ianuarie.

El a afirmat ca textele de lege trebuie citite "dincolo de reflectarile prin presa".

ora 14.20 Cateva zeci de mame au venit, vineri, in Piata Unirii din centrul orasului Cluj-Napoca, cu carucioarele sau insotite de copii mici pentru a protesta fata de ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala.

Femeile au spus ca au ales aceasta modalitate, pe care o considera 'protest in tura de dimineata', pentru ca vor sa isi arate solidaritatea fata de manifestantii care participa de cateva zile la marsurile din Cluj-Napoca si alte mari orase ale Romaniei.

'Ii sustinem, astfel, pe sotii nostri. Refuzam acest abuz, aceasta OUG care nu trebuie sa ramana. Nu dorim ca tara noastra sa fie bazata pe legi care promoveaza coruptia si ii scapa pe cei care au savarsit fapte ilegale. Ar fi un exemplu nepotrivit pentru copiii nostri si nu dorim sa ii crestem in aceasta conjunctura', a spus una dintre mamici.

Unele dintre mame au spus ca au participat la protestele de seara sau ca si-au dorit sa faca acest lucru, dar ca au fost intimidate de declaratiile din ultimele zile facute in media si pe retelele de socializare, care aratau ca aducerea copiilor in coloanele sau adunarile de manifestanti poate fi periculoasa pentru cei mici.

ora 13.00 Aproximativ 60 de timisoreni au iesit, in pauza de pranz, sa protesteze in fata Prefecturii Timis fata de deciziile Guvernului privitoare la modificarea legislatiei penale, acestia lipindu-si pe gura banda adeziva.

Timisorenii, majoritatea tineri, angajati ai unor multinationale din Timisoara, s-au adunat in fata Prefecturii Timis, vineri, in timp ce erau in pauza de pranz.

Cei aproximativ 60 de protestatari nu au strigat lozinci, ci si-au lipit banda adeziva pe gura, conform News.ro.

ora 13.00 Deputatul PNL Gabriel Andronache a solicitat suplimentarea ordinii de zi a Comisiilor juridice reunite cu scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis privind organizarea unui referendum pe justitie - moment ce a starnit un val de replici acide intre liberala Alina Gorghiu si senatorul PSD serban Nicolae.

Gorghiu i-a spus social-democratului ca s-a trezit "asa prost in aceasta dimineata”, iar ei ii este "lehamite de pesedisti obraznici”, moment in care Nicolae a spus ca "insultele si jignirile” sale sunt "de un nivel atat de scazut”.

"Neavand de unde sa stiti cum m-am trezit eu azi dimineata, din ratiuni care tin de binele meu personal, nu aveti cum sa aflati in ce stadiu ma trezesc eu dimineata”, s-a aparat Serban Nicolae.

Alina Gorghiu i-a reprosat social-democratului ca "nu are bun-simt”, precizand ca ii este ”lehamite de pesedisti obraznici”.

"Domnul presedinte, bun-simt puteti sa aveti indiferent ca vorbiti cu cineva din opozitie. Eu asa ma gandesc, barbat mitocan, mai complicat, dar aveti bun simt. Daca nu aveti bun simt va rog frumos sa va abtintei, daca aveti bun simt atunci mergeti mai departe si discutati pe procedura. Imi e lehamite de pesedisti obraznici!”, a replicat liberala.

Serban Nicolae a continuat disputa, spunandu-i Alinei Gorghiu ca "insultele si jignirile” sale sunt "de un nivel atat de scazut”.

ora 12.55 Imaginile uluitoare cu un jandarm sub acoperire oprit chiar de colegii sai au devenit faimoase, dupa ce au fost postate pe Facebook de jurnalistii de la Vice, dar autoritatile au alta versiune.

Jandarmeria a venit cu o serie de explicatii dupa filmarea realizata de jurnalistii de la Vice Romania in Piata Victoriei in noaptea de 1 spre 2 februarie.

"Cu totii vorbim despre gabori in civil infiltrati la protestele din Romania. De obicei e vorba doar de paranoia. Mai putin in clipul asta in care vezi un ofiter acoperit de la protestul de miercuri batut de colegii lui", au comentat atunci de la Vice clipul.

Oficialii spun insa ca barbatul nu a fost batut.

ora 12.50 Inca o pierdere pentru PSD. Social-democratul Ovidiu Malancravean si-a dat demisia din functia de primar al Sighisoarei

ora 12.40 Presedintele CCR, Valer Dorneanu, nu vrea sa faca declaratii despre ordonanta care modifica Codurile.

"Nu vreti sa va spun si ce am visata"

ora 12.14 Presedintele demisionar al organizatiei judetene Botosani a PNL, Catalin Flutur, care este si primar al municipiului resedinta, a spus intr-o conferinta de presa ca ordonanta Guvernului Grindeanu de modificare a codurilor penale este "o hotie pe ascuns" si o "greseala de tactica".

"E o hotie pe ascuns. Nici macar nu am ce sa comentez. Nu se face asa ceva. (...) Se credea ca poporul e adormit, e anesteziat. E o greseala de tactica si o graba mult prea mare a PSD", a afirmat Flutur.

ora 11.35 Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a afirmat ca decizia de incetare a detasarii la Ministerul Justitiei a procurorilor Constantin Sima si Oana Schmidt-Haineala este benefica.

"Decizia este benefica nu numai pentru cursul anchetei, pentru impartialitatea anchetei, dar si pentru Ministerul Justitiei si pentru cei doi procurori sa fie acasa in Ministerul Public, la dispozitia Ministerului Public, pentru a clarifica toate problemele intr-o maniera impartiala. (...) Am ascultat si punctul de vedere al domnului ministru (Florin Iordache - n.r.) care mi s-a parut rezonabil, ca doreste sa-si mentina echipa, insa impresia mea a fost ca totusi decizia nu vine de la domnia sa", a precizat Augustin Lazar.

El a mai spus, in legatura cu modul in care au fost facute modificarile la Codurile penale, ca este nevoie de un grup de juristi care sa lucreze pentru a rezolva problemele legislative.

ora 11.30 Deputatul PMP Corneliu Bichinet a declarat ca ar trebui retrasa indemnizatia de cazare in Bucuresti pentru parlamentarii USR care dorm in plenul Camerei Deputatilor.

"Am inteles ca lucram cu totii in Parlamentul Romaniei, Camera Deputatilor. inteleg ca aceasta incinta a devenit pentru unii colegi de-ai nostri hotel. Propun retragerea indemnizatiei pentru cazare in Bucuresti pentru toti cei care dorm in Parlament", a spus Bichinet, la inceputul sedintei de vineri a Camerei.

Deputatul USR Dan Barna a replicat, afirmand ca parlamentarii care protesteaza vor sa transmita Legislativului mesajele strigate in strada.

"Ceea ce vedeti dumneavoastra aici sunt mesajele din strada, stim ca ati fost ocupati cu legiferarea. De aceea am zis sa va aducem mesajele pe care ni le transmite noua, Parlamentului Romaniei, societatea romaneasca. Sunt mesajele care sunt in toata tara. Sunt 300.000 de oameni care ne transmit aceste mesaje. Romania nu e Liviu Dragnea. Retineti acest lucru!", a spus Barna.

Circa 25 de parlamentari USR s-au asezat pe scarile de la tribuna Parlamentului, purtand steaguri tricolore si pancarte pe care scrie "Refuz acest abuz!", "Retrageti ordonanta!", "Hotii!", "Liber la furat!".

Noua parlamentari USR au ramas in sala de plen a Camerei Deputatilor in noaptea de joi spre vineri, in semn de protest.

ora 11.20 Departamentul de Stat american: "SUA este ingrijorata de ultimele masuri luate de catre Guvern"

ora 11.20 Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, le-a solicitat, vineri, in plen, deputatilor PSD si ALDE sa convoace de urgenta Parlamentul pentru abrogarea ordonantelor de urgenta "otravite".

"Dragi colegi de la PSD si ALDE, legea trebuie sa fie reperul societatii noastre, Romania trebuie sa fie pusa mai presus de un om. Sunt sapte zile pana la intrarea in vigoare a OUG otravite. Plenul este suveran. V-am pus la dispozitie instrumentul legal de abrogare a ordonantelor de urgenta. Va rog sa convocati de urgenta Parlamentul si sa dezbatem legea pentru abrogarea ordonantelor de urgenta", a declarat Turcan.

Ea a cerut parlamentarilor de la PSD si ALDE sa se delimiteze de liderul social-democrat Liviu Dragnea.

ora 10.55 Situatia din Romania este "foarte complicata", dar "sute de mii de romani sunt in strada" si "am incredere in ei" si "cred in Romania", a declarat presei in Malta, presedintele Klaus Iohannis, inaintea unui summit european informal.

"Este un summit important. Asteptarile sunt ridicate. Trebuie sa gasim o cale buna pentru Europa si un drum bun spre (summitul de la) Roma", a declarat Iohannis, in limba engleza, raspunzand intrebarilor jurnalistilor la sosirea la reuniunea Consiliului European din La Valletta.

El s-a declarat 'foarte ingrijorat' de ceea ce se intampla in Romania.

"Situatia din Romania este foarte complicata. Dar avem sute de mii romani in strada. Am incredere in ei. Cred in Romania. in cele din urma, trebuie sa gasim o solutie buna. Trebuie sa prevaleze statul de drept, valorile europene", a adaugat seful statului.

ora 11.30 Avocatul Poporului a sustinut o conferinta de presa. Victor Ciorbea a anuntat ca ataca la CCR ordonanta privind Codurile penale.

ora 11.10 Premierul Sorin Grindeanu i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis propunerea de nominalizare a ministrului Economiei, Alexandru Petrescu, ministru interimar pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Florin Jianu a demisionat, joi, din Guvern, spunand ca asa ii dicteaza constiinta si ca "Romania nu merita ce i se intampla acum, romanii nu merita ce li se intampla acum!"

ora 10.55 Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a solicitat in sedinta de plen, convocarea „de urgenta” a Parlamentului pentru dezbaterea legii de abrogare a ordonantelor de urgenta privind modificarea Codurilor penale, deoarece Romania „nu poate sa fie inlocuita de interesul unui singur om”, facand astfel referire la Liviu Dragnea

ora 10.35 Prim-vicepresedintele PNL Catalin Predoiu va sustine vineri declaratii de presa, incepand cu ora 11,00, la Camera Deputatilor, nivel P1, informeaza Biroul de presa

ora 10.30 Presedintele Klaus Iohannis participa vineri, la Valletta, in Republica Malta, la reuniunea informala a Consiliului European, principalele teme de pe agenda vizand dimensiunea externa a migratiei si pregatirea intalnirii liderilor Uniunii Europene, care va avea loc la Roma, in luna martie, informeaza Administratia Prezidentiala.

ora 10.15 Cererea de incetare a detasarii la Ministerul Justitiei a Oanei Schmidt-Haineala si a lui Constantin Sima nu are temei juridic, a apreciat ministrul Florin Iordache.

"Fara indoiala nu, asta am si spus in cadrul dezbaterilor, acolo, avem un regulament si cred ca CSM-ul este primul care trebuie sa respecte acel regulament. Daca in regulament se spune ca revocarea se poate face numai la cererea ministerului, plus cel care a solicitat, respectiv cei doi magistrati, fara indoiala aceasta solicitare nu-si are un temei juridic", a declarat Florin Iordache, dupa sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

ora 10.15 Organizatia Judeteana a USR Suceava solicita, printr-o scrisoare deschisa, filialelor judetene care fac parte din coalitia aflata la guvernare sa ceara abrogarea ordonantei de modificare a Codului Penal si Codului de Procedura Penala.

ora 10.10 Procurorul Oana Andrea Schmidt-Haineala a solicitat vineri premierului Sorin Grindeanu incetarea calitatii de secretar de stat la Ministerul Justitiei.

"Astazi, 3 februarie 2017, doamna procuror Oana Andrea Schmidt - Haineala a solicitat primului-ministru al Romaniei incetarea calitatii detinute in cadrul Ministerului Justitiei, respectiv de secretar de stat", informeaza un comunicat al MJ.

ora 09.55 Presedintele Comsiei de control al SRI, Adrian Tutuianu, a declarat pentru News.ro, ca s-a facut o solicitare Serviciului Roman de Informatii pentru ca membrii Comisiei sa primeasca informatii in legatura cu violentele de la protestele care au avut loc in Piata Victoriei, urmand ca SRI sa dea curs acestei cereri, pentru clarificarea tuturor aspectelor.

ora 09.35 Seful statului Klaus Iohannis a transmis presedintilor celor doua Camere ale Legislativului o scrisoare in care arata ca doreste sa se adreseze Parlamentului pe 7 februarie cu privire la modificarile aduse legislatiei penale, precum si in legatura cu evenimentele generate de acestea.

ora 09.10 Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a afirmat ca vrea sa transmita, la sedinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii un semnal de stabilitate pentru sistemul judiciar din Romania.

ora 08.35 Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PiCCJ) va ataca in instanta ordonanta de urgenta privind modificarea Codului penal si Codului de procedura penala, a anuntat procurorul general, Augustin Lazar.