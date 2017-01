Cine s-ar fi putut gandi ca dintr-o prajitura ar putea sa guste zeci de mii de oameni? Vezi cum a fost posibi acest lucrul in Mexic - VIDEO

Cine s-ar fi putut gandi ca dintr-o prajitura ar putea sa guste zeci de mii de oameni? A fost posibil in Mexic. Localnicii au copt un cozonac care are aproape 10 tone. In asa fel, oamenii au sarbatorit venirea celor 3 regi, care traditional in Mexic, sunt cei care le aduc daruri coopiilor de sarbatori.