Cine se afla in spatele atacului cibernetic care a afectat peste 300 de mii de calculatoare din toata lumea - VIDEO

Tom BOSSERT, CONSILIER PENTRU SECURITATE INTERNA A PRESEDINTELUI AMERICAN ”Până în această dimineaţă au fost afectate peste 300 de mii de calculatoare din aproximativ 150 de ţări. Vestea bună este că numărul atacurilor a scăzut.”

O companie de securitate cibernetica din Statele Unite si una din Rusia banuiesc ca un grup de hackeri din Coreea de Nord ar fi implicat in atacul cibernetic care a vizat banci, spitale, companii private si institutii guvernamentale. Expertii spun ca ar fi gasit dovezi tehnice in acest sens. Este vorba despre un cod, pe care hackerii l-ar fi folosit in atacul de saptamana trecuta.

Tot cu ajutorul acestuia, hackerii ar fi furat, in 2016, cateva milioane de dolari de la Banca Centrala din Bangladesh. Totusi, ambele companii au precizat ca este prea devreme de a spune cu certitudine ca anume Coreea de Nord s-ar afla in spatele celui mai amplu atac cibernetic din istorie. Printre tarile care au inregistrat cele mai mari probleme se numara Marea Britanie, Rusia, Ucraina si China.