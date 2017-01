Cine sunt agentii rusi expulzati de Barack Obama?

Aceasta expulzare de agenti rusi amintind de epoca Razboiului rece, cea mai importanta dupa 2001, cand 50 de agenti trebuisera sa paraseasca teritoriul american, sanctioneaza presupusa ingerinta a Moscovei in campania electorala americana.

Cu cateva luni inainte de alegeri, mai multe organizatii, intre care Partidul Democrat, fusesera victime ale unor atacuri cibernetice. Daca Rusia intentionase initial sa raspunda in acelasi mod - asa cum este uzanta in astfel de cazuri - expulzand 35 de oficiali americani, Vladimir Putin a anuntat ulterior ca se va abtine sa faca la fel. Cei 35 de oficiali rusi - invitati sa paraseasca teritoriul american impreuna cu familiile lor "in 72 de ore", asa cum precizase Barack Obama - sunt anonimi.

Dar toti lucreaza la Consulatul rus din San Francisco sau la Ambasada Rusiei din Washington. Nu se stie totusi daca aceste persoane-tinta au luat parte la piratarea informatica. Potrivit New York Times, "Casa Alba si Departamentul de Stat au stabilit numarul de 35 de persoane si apoi au cerut FBI o lista a oficialilor rusi despre care se crede ca ar fi in realitate agenti ai serviciilor de informatii".

Acesti agenti ar lucra sub acoperire pentru serviciile de informatii ruse - SVR, descendent din KGB, care raspunde pentru operatiunile sale direct presedintelui rus, si GRU, omologul sau militar. New York Times, citand un fost oficial american, estimeaza ca acesti 35 de oficiali rusi reprezinta o treime din persoanele suspectate de spionaj care lucreaza in ambasadele si consulatele rusesti in SUA, adica aproximativ 100 de persoane.

Dar numarul spionilor rusi pe teritoriul american ar fi in realitate mult mai ridicat. La fel ca si omologii lor americani, spionii pot pretinde ca sunt oameni de afaceri sau ca lucreaza indiferent in orice profesie, in functie de misiunile lor. Conform New York Post, publicatie conservatoare americana care citeaza un fost membru al serviciilor de informatii, spionii rusi se aflau cu miile pe teritoriul SUA in 2010, "ceea ce bate recordurile din timpul Razboiului rece".

Mai multe semne arata ca spionajul intre cele doua puteri s-ar fi intensificat in ultimii ani, in special in epoca Putin. In 2010, zece "agenti in adormire", cetateni bine integrati in SUA pentru misiuni de spionaj pe termen lung, au fost arestati si schimbati cu cetateni rusi condamnati pentru spionaj in favoarea Occidentului de catre Moscova. Cinci ani mai tarziu, trei agenti ai serviciilor de informatii rusesti erau judecati pentru spionaj in SUA.

Edward Lucas, jurnalist si autor al unei carti despre spionajul rus, afirma astfel anul trecut pentru CNN ca "spionajul rus se face la o scara mai ampla decat in epoca sovietica". New York Times precizeaza ca aceasta intensificare se face in ambele sensuri. Astfel, in 2013, Ryan Fogle, al treilea secretar al Departamentului politic al Ambasadei SUA la Moscova, care lucra de fapt pentru CIA, a fost arestat avand asupra lui o busola, o harta a Moscovei si 130.000 de dolari cash.

Pentru moment, guvernul american a furnizat putine elemente care leaga spionii arestati de atacurile cibernetice din vara trecuta. Expulzarea este "probabil mai simbolica decat altceva", explica Steven Hall, fost cadru al CIA, citat de New York Times. Nu se stie cati dintre ei frecventau cele doua sedii rusesti a caror inchidere a ordonat-o de altfel Barack Obama. Presedintele american le-a descris ca veritabile cuiburi de spioni "utilizate de responsabili rusi in scopuri informative".

Unul este situat in Maryland, in apropiere de Washington, iar celalalt in Long Island, in apropiere de New York. Cele doua "incinte luxoase de la malul marii", apartinand Rusiei, erau destinate diplomatilor rusi pentru recreere. Dar acestia din urma, care jucau acolo tenis sau se plimbau pe malul piscinei, erau supravegheati inca de la sfarsitul Razboiului rece de serviciile de informatii americane.

Complexul din New York fusese acuzat inca de Ronald Reagan in 1992 ca ar fi centrul operatiunii de supraveghere electronica a activitatilor industriale din regiune. Consiliul municipal de la Glen Clove ii sanctionase atunci pe rusi sa nu mai utilizeze terenul de tenis si sa nu mai aiba viniete de parcare gratuite pentru plaja. In prezent, el este descris de New York Times ca fiind cvasiabandonat.

Cel de la Maryland, in schimb, este utilizat in continuare de ambasadorii rusi si de familiile lor. Ei vor trebui sa se lipseasca de acum inainte de el.