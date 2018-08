Cine sunt cei doi romani morti in tragedia din Italia. Un fulger ar fi lovit podul inainte de a se prabusi

Unul dintre ei este originar din Gorj, lucra în Franţa, dar făcea des curse în Italia. Potrivit unui bilanţ încă provizoriu, au pierit în total 39 de oameni, printre care 3 copii.



Există însă şi un număr neprecizat de dispăruţi. Zeci de oameni, scoşi în viaţă dintre dărâmături, au suferit traume cumplite.



Doi români se află pe lista neagră a victimelor catastrofei din Genova. Unul dintre ei ar fi, potrivit presei de la Chişinău, Anatolie Mălai, în vârstă de 44 ani, cu dublă cetăţenie, română şi moldovenească. Bărbatul lucra ca şofer de TIR pentru o companie din Franţa şi era tatăl a trei copii mici.

Despre cel de-al doilea român decedat în tragedie se ştie oficial doar că avea 36 de ani.

Între timp, curg mărturii şocante ale celor care care se aflau în apropierea viaductului prăbuşit marţi. Locatarii blocurilor din imediata vecinătate au crezut că e “cutremur” auzind zgomotul asurzitor. Mulţi insistă că au văzut un fulger lovind podul chiar înainte de tragedie. În jur de 30 de autoturisme şi 5 vehicule de mare tonaj au căzut în gol.

Un bărbat, aflat lângă camionul lui, oprit sub pod, a scăpat cu viaţă în mod miraculos.

Bărbat: “Am auzit o bubuitură puternică şi am fost împins în spate. Am fost proiectat la 10 metri distanţă şi m-am lovit de un zid. Atât îmi amintesc.”

300 de pompieri şi 400 de poliţişti, însoţiţi de câini special antrenaţi, au fost mobilizaţi în cadrul unei operaţiuni de salvare extrem de dificile.

Albrecht Broemme, President of the Federal Agency for Technical Relief: ”Explorarea în sine a locului este dificilă. Şi trebuie să procedăm cu mare precauţie. O intervenţie precipitată, cu echipamente masive este exclusă aici.”

Operaţiunea de salvare s-a derulat fără pauză şi pe durata nopţii, după ce a fost improvizat un sistem de iluminare a perimetrului.

Ajuns marţi seară la faţa locului, şeful guvernului Giuseppe Conte a stat de vorbă cu membrii echipelor de intervenţie.

Giuseppe Conte, prim-ministru al Italiei: ”Se impun norme de întreţinere mai stricte, controale mai riguroase, astfle încât să prevenim repetarea acestei tragedii.”

La rândul lui, ministrul italian de Interne, lider al formaţiunii de extremă dreaptă Liga Nordului, a promis că vinovaţii vor fi găsiţi şi traşi la răspundere pentru tragedie. Şi, în opinia lui, un vinovat indirect ar fi Uniunea Europeană, prin constrângerile bugetare impuse Italiei.

Mateo Salvini, ministrul italian de interne: “Trebuie să vorbim despre cine e responsabil, să-i indicăm cu nume şi prenume pe cei vinovaţi pentru aceste decese inacceptabile. Următorul buget trebuie să fie gândit pentru a asigura securitatea italienilor, dreptul lor la viaţă, la muncă, la sănătate, iar angajamentele europene vin după, o spun cu tot respectul.”

Construit în perioada 1963-1967, podul cu o lungime totală de 1,2 kilometri a fost modernizat în 2016. Administratorul autostrăzii confirmă că în prezent aveau loc lucrări de consolidare a bazei viaductului, adăugând că podul era monitorizat constant.

Însă, un inginer din Genova semnala în urmă cu 2 ani probleme majore legate de siguranţa acestui anume pod, din cauza coroziunii cablurilor de oţel care susţin structura. Acelaşi expert spunea despre podul Morandi că este un “eşec al ingineriei”, după ce, în primii 30 de ani de existenţă, structura a necesitat continuu lucrări de întreţinere foarte costisitoare.

Lauren Stewart, profesor la facultatea de construcţii: ”Când vorbim de poduri cu o vechime de 50-60 de ani, vorbim de probleme colosale de infrastructură, nu doar pentru Italia, ci în tot restul lumii. Pur şi simplu, aceste structuri au ajuns la capătul duratei de viaţă. Vorbim de coroziunea oţelului, care poate duce la fisuri, de pierderea rezistenţei, de traficul de mare tonaj înregistrat continuu ani şi decenii la rând.”

Intens circulat, podul Morandi, cunoscut şi ca “Podul Brooklyn” al Genovei, trece peste un curs de apă, peste calea ferată şi o serie de blocuri de locuinţe şi depozite, constituind o verigă-cheie pentru autostrada care leagă Italia de Franţa.

Operaţiunile de salvare au continuat şi pe timpul nopţii, mai ales că s-au auzit strigăte de ajutor şi după lăsarea întunericului.

Luca Cari, purtător de cuvânt al pompierilor italieni: „E ca la cutremur. Trebuie să ne facem loc printre bucăţi uriaşe de beton. Partea cea mai dificilă e să îndepărtăm aceste resturi imense şi să nu punem în pericol salvatorii. Încercăm să localizăm şi alţi supravieţuitori. Un salvator mi-a zis că a scos dintr-o clădire distrusă o mamă şi pe copilul ei."

