Cine sunt cei doi teroristi din Londra confirmati de Scotland Yard. Unul dintre ei a aparut intr-un documentar Channel 4

Cei doi atacatori au fost identificati drept Khuram Butt si Rachid Redouane, relateaza BBC si Reuters.

Khuram Shazad Butt (27 de ani) era casatorit si avea copii, iar anchetatorii sustin ca locuia de mai multi ani in cartierul est-londonez Barking, unde au avut loc mai multe raiduri antiteroriste in urma atentatului de pe London Bridge.

Acesta era cetatean britanic, dar s-a nascut in 1990 in Pakistan.

De asemenea, atacatorul a aparut la un moment dat intr-un documentar realizat de televiziunea Channel 4 despre o grupare de islamisti extremisti, care s-a format in jurul predicatorului Anjem Choudary.

Insa, Rachid Redouane nu era cunoscut autoritatilor britanice, in timp ce complicele sau era pe lista agentilor de la MI5.

Redouane era de origine libiana si marocana si avea 30 de ani. Acesta ar fi folosit si numele Rachid Elkhdar, cu o alta data de nastere - 31.07.1991.

Autoritatile nu au anuntat identitatea celui de-al treilea atacator, care a fost impuscat mortal de fortele de ordine alaturi de Redouane si Butt in urma carnagiului din Borough Market.

Un numar de 12 persoane au fost arestate in urma raidurilor antiteroriste din estul Londrei, iar un barbat si o femeie au fost deja eliberati de catre autoritatile britanice, in vreme ce alte zece persoane sunt tinute in custodie pe baza legii antiterorism din Marea Britanie.

Cele mai multe raiduri antiteroriste au vizat cartierul est-londonez Barking.