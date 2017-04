Cine sunt victimele atentatului din Sankt Petersburg. O femeie a murit in timp ce incerca sa-i salveze viata fiicei sale - GALERIE FOTO

Una dintre victimele identificate este o creatoare de papusi pe nume Irina Medyantseva, in varsta de 50 de ani. Femeia si-a pierdut viata in atacul de la metrou, noteaza jurnalistii de la DailyMail.

Irina Medyantseva se afla in metrou impreuna cu fiica sa Yelena, in varsta de 29 ani. In momentul deflagratiei, femeia s-a aruncat peste fiica sa pentru a-i salva viata. Ea a murit, in timp ce fiica ei se afla la terapie intensiva dupa ce a fost operata.

Foto: Yelena - dreapta

O alta victima identificata este Maxim Arishev, in varsta de 22 de ani din Kazakhstan. Tanarul a avut parte de o moarte violenta dupa ce suflul exploziei l-a decapitat. Arislev obisnuia sa viziteze foarte des orasul Sankt Petersburg.

Alexandra Zyablitskaya , in varsta de 15 ani, era originara din Siberia si a fost ucisa in atac. In ziua aceea ea intentiona sa-i faca bunicii sale un tur al orasului.

Mult mai norocoasa a fost psiholoaga Nadezhda Sosedova, in varsta de 53 de ani, care a reusit sa se salveze. "S-a intamplat totul foarte repede. Stateam pe scaun si am atitpit, cand am simti ca ceva m-a lovit in cap. Am observat ca parul meu luase foc si am incercat sa-l sting. Cand am ajuns in statia Institutului Tehnologic usile erau blocate si era imposibil sa le deschizi. Un tanar m-a impins pe geam si asa am reusit sa ies. Dupa aceea, am ajutat la scoaterea altor pasageri", noteaza DailyMail.