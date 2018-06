Cine varsa cafeaua pe jos curata dupa el. Gestul pe care l-a facut seful guvernului olandez, aplaudat de angajati - VIDEO

Incidentul s-a produs la scurt timp, dupa ce premierul Mark Rutte a intrat in cladirea executivului de la Amsterdam. Ajuns la turnichetul instalat la parterul cladirii, acesta s-a impiedicat si si-a varsat toata cafeaua pe jos. Desi ar fi putut sa cheme un angajat de la curatenie, premierul a cerut un mop si a rezolvat singur problema.

Cei din jur au fost, evident, uimiti sa vada un premier care da cu mopul in cladirea guvernului. Mai mult, acesta a cerut si o carpa pentru a curata cafeaua care a ajuns pe turnichetul de la intrare.

Acum aproximativ un an, Rutte fusese fotografiat in timp ce isi securiza bicicleta cu care a mers la Palatul Regal pentru a primi un nou mandat pentru formarea guvernului. In varsta de 51 de ani, Mark Rutte se afla la cel de-al treilea mandat de premier in Olanda.

Potrivit presei internationale, oficialul duce o viata modesta. Timp de o ora in fiecare saptamana el preda la o scoala dintr-un cartier sarac din Haga. Conduce o masina la mana a doua si foloseste un telefon mobil vechi - Nokia.