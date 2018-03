Ciocniri violente in fata Radei Supreme de la Kiev: sute de politisti au luat cu asalt corturile instalate toamna trecuta in fata parlamentului ucrainean, iar activistii au opus rezistenta - VIDEO

Oamenii legii spun ca au intervenit in aceasta dimineata pentru a retine cateva persoane, care saptamana trecuta au ranit 14 scutieri, aruncand in ei cu pietre si coktailuri Molotov. Cand i-au vazut pe politisti, protestatarii au incendiat anvelope. Pentru ca au opus rezistenta, agentii au folosit gaze lacrimogene impotriva activistilor.

In urma altercatiilor, o suta de persoane au fost retinute. Pentru ca pietrele au zburat in dreapta si in stanga, iar scutierii i-au lovit pe protestatari cu bastoanele, raniti au fost cel putin 11 manifestanti. Autoritatile spun ca si cativa politisti au suferit traumatisme.

Presa ucraineana scrie ca in urma violentelor, politistii au demontat cateva corturi instalate inca in luna octombrie in apropierea Radei Supreme. Multi dintre cei care protesteaza sunt sustinatorii fostului guvernator al Odesei, Mihail Saakasvili, expulzat luna trecuta din Ucraina. Acestia cer ridicarea imunitatii parlamentare si crearea unui tribunal anticoruptie.