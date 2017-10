Ciocniri violente pe strazile unui oras suedez. Politia a intervenit pentru a calma spiritele izbucnite intre mai multe grupuri de neonazisti: 60 de persoane, retinute - VIDEO

Peste o mie de oameni, membri ai unei grupari neonaziste, care sunt impotriva imigrantilor, au organizat un mars pe strazile orasului Goteborg, avand si autorizatie in acest sens. In calea lor insa au aparut cei care se declara anti-fascisti. Cei din urma au inceput sa arunce cu pietre, iar scutierii au intervenit in forta.

Politistii au incercat sa tina la distanta cele doua tabere, insa cu greu le-a reusit. Oamenii legii au retinut 60 de persoane. Alte cateva zeci, printre ele si un agent, au fost ranite. Autoritatile se asteptau la violente in timpul marsului si au chemat din timp intariri din alte orase.