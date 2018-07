”Ciorna” lui Vladimir Putin, fotografiata de jurnalisti. Mesajele care apar pe notitele liderului rus

”Un prim-plan cu notiţele lui Vladimir Putin arată următoarele teme de discuţie, din ce am reuşit să descifrez:1.”interferenţa” (n.r. implicarea Rusiei în alegerile americane) (cu ghilimele) - propunere2.Ucraina - idei noi, tranzitul de gaz3.Siria - campanie umanitară comună”, a scris jurnalista Julia Davis pe Twitter.

Jurnalista a remarcat că după modul în care Vladimir Putin ţinea notiţele, liderul de la Kremlin şi-a dorit ca ele să fie fotografiate de jurnalişti.

