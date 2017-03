Circa 250 de migranti ar fi murit inecati in largul Libiei. In urma lor au fost gasite doar cinci cadavre si doua barci

Proactiva Open Arms a anuntat ca a recuperat deocamdata cinci cadavre care pluteau in apropiere de doua barci rasturnate, fiecare cu o capacitate de peste 100 de persoane, relateaza News.ro.

Dead migrant attached to life jacket is seen off the Libyan coast during a SAR operation by Spanish NGO @openarms_fund , March 23, 2017. pic.twitter.com/8fI54yyCck

— Yannis Behrakis (@yannisBehrakis) March 23, 2017

O reprezentanta a organizatiei, Laura Lanuza, a declarat ca cele cinci victime recuperate erau tineri care s-ar fi inecat.

Ea a explicat ca Proactiva se teme ca cel putin 240 de migranti ar fi murit, pentru ca barcile sunt adesea supraincarcate de traficantii de persoane.

"Am adus la bord cinci cadavre recuperate din mare, dar pe nimeni in viata", a anuntat organizatia pe Facebook. "Este o trezire dura la realitate in legatura cu suferinta de aici, care este invizibila in Europa", a adaugat Proactiva Open Arms.

Un doble naufragio hace temer más de 200 muertos frente a las costas de Libia, alerta @openarms_fund https://t.co/iAPpp1UQhF

— EP Internacional (@EPinternacional) March 23, 2017

Un purtator de cuvant al Pazei de Coasta italiene, care coordoneaza eforturile de salvare in zona, a confirmat cinci decese.

Cel putin 5.000 de oameni s-au inecat anul trecut, incercand sa ajunga in Europa traversand Marea Mediterana.