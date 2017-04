Client mai putin obisnuit printr-un centru comercial din orasul rus Habarovsk. Un tigru a fost filmat in timp ce se plimba pe holuri - VIDEO

”Un tigru, de unde s-a luat? Acum va merge cu liftul după cumpărături.”

Cei care merg la cumparaturi in acest magazin din Habarovsk, ar putea da ochii cu un tigru. A patit-o acest barbat, care a filmat imaginile. El ar fi unul dintre paznicii centrului, iar incidentul a avut loc cand magazinul era deja inchis, astfel clienti nu mai erau inauntru. Imaginile au fost postate pe internet si au ajuns in atentia oamenilor legii. Politistii sustin ca au mers in magazin, insa, surpriza, tigrul a disparut.

”Când a ajuns un echipaj al poliţiei, animalul nu mai era acolo. Au loc investigaţii în legătură cu acest caz.”

Astazi, oamenii legii au anuntat ca au stat de vorba cu proprietarul magazinului, care le-a spus ca totul a fost inscenat. De fapt, tigrul a fost dus in centrul comercial pentru a filma un promo pentru circul aflat in apropiere.