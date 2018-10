Clientul unui bar din Brazilia a fost atat de concentrat in telefonul sau mobil, incat nici nu si-a dat seama ca in incapere se produce un jaf armat - VIDEO

Inregistrarea arata cum un barbat cu arma in mana intra in local. Speriati, restul oamenilor fie raman asezati pe scaune cu mainile ridicate, fie se arunca la pamant. Un client insa continua sa se uite in telefon si habar n-are ca in acele momente, la cativa metri distanta are loc un jaf armat. Inregistrarea a devenit subiect de gluma pe internet, iar barbatul a spus ca primise un mesaj important, fiind distras si de muzica din bar.