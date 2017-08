Clipe de cosmar in India. Cel putin 4 persoane s-au stins, iar alte 30 au fost ranite dupa ce o cladire s-a prabusit - VIDEO

Era ora 8 dimineata cand intr-o localitate din vestul Indiei s-a auzit o bubuitura puternica. In scurt timp, acolo au fost mobilizate numeroase echipe de interventie. Celor 45 de salvatori li s-au alaturat si localnici, care s-au grabit sa le dea o mana de ajutor pentru a scoate oamenii blocati sub daramaturi. 2 persoane, insa, au fost gasite deja decedate. Alte 2 au murit in drum spre spital.

30 de persoane au fost scoase la suprafata, insa acestea au suferit multiple rani. Medicii spun ca cel putin 5 se afla in stare grava. Se estimeaza ca in interior se aflau in jur de 40 de oameni. Cladirea se afla intr-o zona foarte populata, chiar in centrul localitatii, iar autoritatile spun ca aceasta a fost construita inca acum 100 de ani. Nu se cunosc, totusi, cauzele prabusirii imobilului.