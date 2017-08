Clipe de cosmar intr-un spital de Psihiatrie din Lvov. Un pacient a spart un geam si a ranit cu sticla zece persoane - VIDEO

Totul s-a intamplat aseara, in jurul orei 19. Un barbat de 30 de ani, pacient al spitalului de Psihiatrie din Lvov a blocat intrarea intr-o sectie unde se aflau 76 de bolnavi. Apoi a spart o fereastra si a ranit cu sticla zece persoane. Imediat a fost chemata politia. Agentii au incercat sa-l convinga pe agresor sa deschida usa, dar in zadar.

”Spune-mi ce s-a întâmplat? Vorbeşte cu mine.”

Intr-un final, oamenii legii au fortat usa blocata. Au intrat in sectie, si pentru a nu fi raniti, au luat cu ei cateva scaune si mese. In cele din urma, agresorul a fost imobilizat. El a ranit cinci politisti si zece pacienti, dintre care trei sunt in stare grava. Presa ucraineana scrie ca barbatul sufera de schizofrenie. Politia a pornit o investigatie.