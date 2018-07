Clipe de cosmar pentru o fetita de cinci ani din Spania, pe care mama a uitat-o in locuinta. Micuta a ajuns sa atarne in afara balconului, la etajul opt - VIDEO

O poveste ca in filmul "Singur acasa" a fost la un pas de a se incheia tragic in Spania. O fetita de cinci ani, pe care mama a uitat-o in locuinta, a ajuns sa atarne in afara balconului, la etajul opt. Din fericire, micuta a fost salvata de pompieri, chiar sub privirile socate ale mamei, care tocmai se intorcea de la cumparaturi.