Clipe de cosmar pentru sute de pasageri care au aterizat cu avionul pe aeroportul din Dusseldorf. Din cauza rafalelor puternice de vant, aparatul de zbor a fost purtat dintr-o parte in alta - VIDEO

Furtuna puternica care a lovit Germania in aceste zile a venit cu rafale de peste 110 de kilometri pe ora. Chiar si asa unele curse aeriene nu au fost anulate, iar pilotii au avut de trecut un test dur, dar si sa-si demonstreze profesionalismul. Ei au incercat sa aterizeze in siguranta, in timp ce avioanele erau impinse de vant dintr-o parte in alta. Furtuna a lovit zilele trecute Olanda si Polonia si a facut cel putin opt morti.