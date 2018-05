Clipe de groaza pentru proprietarul unei rezervatii naturale din Africa de Sud. Barbatul a fost atacat de un leu, dupa ce a intrat fara protectie in cusca animalului - VIDEO

“- Doamne! - Ajutor, ajutor!”

Atacul s-a produs in momentul in care barbatul, care se afla deja pe teritoriul animalului, misca piciorul un gunoi cu piciorul si face zgomot. In acel moment, leul isi ia viteza si incepe sa alerge in urma barbatului. Il inhata de un umar si il taraste spre savana, in timp ce martorii striga speriati.

La un moment dat victima incepe sa se miste, asa ca leul il ataca din nou. Animalul ia dat drumul barbatului abia dupa ce s-a auzit o impuscatura, probabil de la o arma folosita de unul dintre paznici.

Victima, care este originara din Marea Britanie a fost transportata imediat la spital dupa ce s-a ales cu cateva rani in zona gatului. Acum barbatul se recupereaza, iar leul pe nume Samba a fost omorat.

Victima le-a declarat jurnalistilor britanici ca a intrat in cusca leului deoarece de acolo venea un miros neplacut care il deranja si pe animal si voia sa-i gaseasca sursa. Atat barbatul cat si familia lui spun ca sunt devastati de faptul ca leul a fost ucis in urma incidentului.