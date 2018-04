Clipe de groaza pentru un copil de 12 ani din SUA. Acesta a ramas blocat sub apa 10 minute, dar a supravietuit. Cum s-a intamplat - VIDEO

Incidentul s-a produs zilele trecute in piscina unui hotel din Carolina de Sud. In imaginile suprinse de camerele de supraveghere, copilul poate fi observat cum se joaca in acea zona, dupa care intr-o clipa se scufunda sub apa.

Un alt baietel care observa ce s-a intamplat, incearca imediat sa-l elibereze, iar cand vede ca nu-i reuseste, cere ajutor. Cativa adulti se apropie sa-l ajute, insa nu le reuseste nici lor.

Un barbat si-a dat seama repede ca adolescentul ar putea sa se inece in cateva minute si sa moara, asa ca a gasit rapid o solutie pentru a-l mentine in viata. Acesta s-a scufundat si i-a facut baiatului respiratie gura la gura chiar sub apa, pana cand au venit serviciile de urgenta.

Pret de 10 minute copilul a stat sub apa deoarece piciorul i-a ramas blocat intr-un canal de aspiratie de doar 6 centimetri, dupa ce gratarul a fost inlaturat. Copilul a fost transportat la spital, iar presa americana scrie ca acesta a scapat cu viata.

O ivestigatie in acest caz se afla in desfasurare, asa cum nu este clar daca baiatul a scos gratarul sau angajatii hotelului.