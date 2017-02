Clipe de groaza pentru zeci de suporteri, pe un stadion din Brazilia. Trei oameni au fost impuscati si transportati la spital - VIDEO

Momentul in care s-au auzit impuscaturile a fost surprins de catre unul dintre suporteri. Din imagini se vede haosul care a inceput, in urma focurilor de arma. In acel moment, pe stadionul din capitala Braziliei erau sute suporteri.

Toti au incercat sa se ascunda pentru a scapa. Din nefericire, 4 suporteri au fost raniti, iar la fata locului a fost chemata ambulanta. Tinerii au fost transportati de urgenta la spital, insa pentru unul dintre ei a fost prea tarziu.

Medicii sustin ca ranile erau prea adanci, pentru ca victima sa fie salvata. Tanarul care s-a stins avea 28 de ani. Nu se stie deocamdata cine a impuscat in oameni si care ar fi motivul. Presa straina scrie despre o reglare de conturi.