Clipul care a scandalizat America. Ce face acest politist dupa ce trage pe dreapta o soferita "dotata" - VIDEO

Femeie, care e mama a doi copii, a fost oprita de doua ori la distanta de 3 ore de acelasi agent. Aceasta o perchezitioneaza foarte atent si ii cere sa faca mai multe teste prin care sa demonstreze ca nu e in stare de ebrietate.

Procesul a fost preluat de procuratura, care il acuza pe agent ca a pipait-o pe femeie si ca nu a urmat procedura in mod corect.

In replica, sectia de unde provine agentul a emis un comunicat prin care spune ca agentul respectiv a respectat in tocmai regulile, a fost civilizat si respectuos cu femeia respectiva.

Cazul a luat insa amploare in USA, dupa ce mai multe grupuri feministe au exagerat evenimentul, acuzand procedurile politistilor in cazul perchezitionarii femeilor oprite in trafic.