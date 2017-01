Clubul Bamboo din Romania, distrus de flacari in urma unui incendiu devastator: peste 40 de persoane au ajuns la spital. Ultimele detalii - VIDEO

Alarma s-a dat in jurul orei patru. Zeci de apeluri anuntau ca un incendiu a cuprins clubul Bamboo. In doar cateva minute au ajuns primele echipaje de ambulante, SMURD si autospecialele de la pompieri. In tot acest timp, flacarile deveneau din ce in ce mai puternice.

Martorii spun ca initial au simtit un miros puternic de fum, iar in momentul in care s-a oprit muzica si-au dat seama ca ceva este in neregula. Apoi, au dat navala spre iesirile de urgenta.

Unii au iesit in curte si-au impins masinile parcate pentru a le face loc salvatorilor.

Avand in vedere numarul mare de oameni aflati in club, a fost activat planul rosu de interventie, iar la fata locului a amplasat un spital mobil.

In invalmaseala creata, unii au ramas blocati intr-o curte interioara, povestesc martorii.

Flacarile imense s-au extins rapid si au cuprins toata suprafata clubului.

Dupa cinci ore de la izbucnirea incendiului, pompierii au reusit sa stinga flacarile. O parte din cladire s-a prabusit. In club se aflau cateva sute de persoane, 44 dintre ele au ajuns la spital, doar una fiind in stare grava.

Printre victime sunt si cetateni israelieni, un bulgar si un italian. Nu se stie de la ce au pornit flacarile, totusi autoritatile spun ca una dintre posibilele cauze ar putea fi artificiile. Angajatii si unii martori care se aflau in interiorul clubului au mers la politie pentru a da marturii. Si patronul clubului va fi chemat sa dea explicatii. Autoritatile au anuntat ca anterior clubul a fost amendat de cinci ori pentru incalcari. Se mai stie ca Bamboo nu avea autorizatie de securitate la incendiu. A fost deschis un dosar penal in acest caz. Pe 30 octombrie 2015 un incendiu puternic a avut loc la clubul Colectiv din Bucuresti. Flacarile au fost provocate de catre artificii. 64 de persoane au murit.