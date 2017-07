CNN: Inregistrari video arata ca talibanii ar fi primit de la rusi arme imbunatatite in Afganistan. Reactia MAE rus

Acestea par sa confirme acuzatiile formulate de oficiali afgani si americani, potrivit carora Moscova isi inarmeaza vechii inamici. Generalii americani au sugerat pentru prima data ca se tem ca Guvernul rus incearca sa inarmeze insurgenti afgani in luna aprilie. Iar imaginile de pe campul de lupta obtinute de CNN par sa coroboreze aceste afirmatii.

Imaginile arata pusti cu luneta, pusti kalasnikov si mitraliere de mare putere care nu au semne ce permit identificarea originii lor. Armele nu sunt nici rare, nici de foarte buna calitate si pot fi cumparate online.

Doua celule de talibani – una din nordul Afganistanului si una din vest – afirma ca au astfel de arme, despre care spun ca au fost furnizate de surse guvernamentale ruse.

O grupare desprinsa din talibani, care actioneaza in apropiere de Herat, sustine ca a intrat in posesia armelor dupa ce a infrant o alta grupare rivala talibana.

Videos obtained by CNN suggest the Russian government may be arming the Taliban in Afghanistan https://t.co/1Q9oUilrIe

— CNN Breaking News (@cnnbrk) July 25, 2017

“Aceste arme le-au fost date combatantilor (gruparii talibane conduse de – n.r.) Mullah Haibatullah de catre rusi, prin intermediul Iranului”, a spus comandantul lor adjunct, Mullah Abdul Manan Niazi. El a explicat ca armele le-au fost oferite talibanilor pentru a lupta mai bine impotriva ISIS.

“Rusii le ofera aceste arme pentru a lupta impotriva ISIS in Afganistan, dar le folosesc si impotriva noastra”, a adaugat el.

A doua grupare a declarat ca a obtinut armele gratuit, in Tadjikistan, din partea “rusilor”. „Aceste pistoale ne-au fost aduse recent. Sunt fabricate in Rusia si sunt foarte bune”, spune un taliban mascat, filmat in clip.

Imaginile nu ofera dovezi incontestabile ca Moscova furnizeaza arme talibanilor, iar Rusia a negat vehement acuzatiile. Insa ofera primele dovezi de pe campul de lupta ale unui flux de arme care ingrijoreaza guvernele american si afgan.

„Rusii au spus ca mentin contactul cu talibanii, avem multe informatii de la alti oameni ca inarmeaza talibanii (…), nu iese fum fara foc”, a spus purtatorul de cuvant al Guvernului afgan, Sediq Sediqi. “De aceea, agentiile noastre de informatii lucreaza pentru a afla ce nivel de sustinere li se ofera talibanilor”, a adaugat el.

Un alt oficial afgan a declarat ca este convins ca exista comert intre Rusia si talibani.

Ministerul rus de Externe a refuza sa comenteze materialul CNN, dar a descris anterior acuzatiile ca ar inarma talibanii drept “complet false” si ca au ca scop sa acopere esecul SUA in Afganistan. Rusii discuta cu talibanii numai pentru a promova pacea, a dat asigurari Moscova.