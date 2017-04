CNN: Momentul coplesitor in care un fotograf renunta sa mai faca poze pentru a salva un baietel ranit in atentatul din Siria - VIDEO

126 de persoane si-au pierdut viata, dintre care 68 erau copii.

Fotograful Abd Alkader Habak se afla langa convoiul umanitar, facandu-si meseria, in momentul producerii exploziei. A fost doborat la pamant de deflagratie, iar cand si-a revenit si a vazut ce era in jurul lui a decis sa lase aparatul si sa ajute supravietuitorii.

"Scena era ingrozitoare, mai ales ca printre victime se aflau si copii, care fie murisera, fie agonizau. Am decis, impreuna cu ceilalti fotografi, sa incercam sa ajutam raniti", a povestit fotograful pentru CNN.

Primul copil la care a ajuns era deja mort. A alergat la urmatorul, insa cineva l-a atentionat sa stea departe si ca nu se mai poate face nimic. Din fericire, nu a ascultat, iar baietelul la care a ajuns inca respira. L-a luat in brate si a inceput sa alerge cu el spre o zona sigura. Camera era inca pornita si filma.

"Ma strangea atat de tare de mana si ma privea", si-a mai amintit fotograful.

Un coleg al lui Alkader a vazut scena si a facut mai multe poze.

Habak a povestit la CNN ca l-a lasat pe baietel la o ambulanta si s-a intors pentru a mai incerca sa salveze raniti. A dat peste un alt copil, insa nu a mai putut sa il ajute cu nimic. Murise.

Coplesit de ceea ce avea in fata ochilor, fotograful s-a prabusit in genunchi langa trupul copilului mort.

Momentul a fost surprins de un coleg: "Am fost doborat de emotii. Nu pot sa descriu in cuvinte ceea ce am trait acolo eu si ceilalti fotografi", a mai spus Habak.