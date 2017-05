CNN: Presedintele SUA Donald Trump ar putea fi pus sub acuzare, din cauza obstructionarii justitiei

Este vorba despre raportul fostului sef al FBI James Comey - care ulterior a fost demis de Donald Trump - raport care a fost scris dupa o intalnire din 14 februarie cu presedintele Donald Trump.

In acest raport, scris pe vremea cand Comey era inca sef al FBI, se mentioneaza ca presedintele SUA l-a rugat sa renunte la anchetarea lui Michael Flynn ca parte a investigatiei cu privire la implicarea agentilor rusi in alegerile prezidentiale din Statele Unite, relateaza CNN, potrivit News.ro.

Daca aceste informatii sunt reale, atunci avem de a face cu adevarata definitie din dictionar a obstructionarii justitiei, o acuzatie care ar putea sa duca la punerea sub acuzare a presedintelui Trump in Congres, mai noteaza CNN.

”Fara tragere de inima trebuie sa spun ca da”, a declarat senatorul independent Angus King, dupa ce jurnalistii CNN l-au intrebat despre posibilitatea de punere sub acuzare a presedintelui american, daca se dovedesc reale informatiile incriminatorii din raportul redactat de catre James Comey.

Avand in vedere aceste mize extrem de mari, reprezentantii Casei Albe au incercat sa demonstreze o pozitie de forta cu privire la raportul redactat de directorul demis al FBI, insistand ca respectivul raport contine mai multe erori si interpretari proaste ale discutiie purtate pe 14 februarie cu presedintele Trump.

”In timp ce presedintele a exprimat in repetate randuri ca generalul Flynn este un om decent, care a servit si protejat aceasta tara, presedintele nu i-a cerut niciodata lui Comey sa puna capat investigatiei, inclusiv anchetei care-l priveste pe Flynn”, se arata intr-o declaratie publicata de Casa Alba.

De asemenea, reprezentantii administratiei prezidentiale au denuntat ca nu este vorba despre o interpretare reala si corecta a conversatiie purtata de Comey si Trump.

Insa exista o problema cu aceasta declaratie, pentru a crede aceasta justificare prezidentiala, atunci trebuie sa faci o serie de presupuneri care par extrem de improbabile. Prima si cea mai importanta presupunere este ca James Comey minte sau doar a inteles prost o conversatie fata-in-fata, care a durat mai bine de un minut - intre el si presedintele Statelor Unite.

Daca Comey minte, atunci care este motivatia saa De ce ar fi mintit in raport un barbat care era in continuare director al FBI despre o intalnire pe care a avut-o cu presedintele Statelor Unitea Ce scop ar fi putut sa serveasca o asemenea minciuna?

James Comey nu ar fi putut nici sa inteleaga prost intalnirea, intrucat acesta are o memorie extrem de detaliata, acesta amintindu-si ca in 2004, seful de cabinet de la Casa Alba si consilierul Alberto Gonzales au incercat sa-l convinga pe Procurorul-General John Ashcroft, care era internat in spital, sa reautorizeze programul de spionaj domestic din Statele Unite.

A doua mare problema cu declaratia Casei Albe consta in comportamentul presedintelui Trump, care le-a cerut lui Sessions si Pence sa paraseasca camera inainte a-i face propunerea lui Comey.

Sau poate presedintele stia ca ceea ce face nu este tocmai potrivit si voia sa evite existenta unor posibili martori. Ori poate stia ca Sessions si Pence l-ar fi putut opri inainte de a-i pune intrebarea directorului FBI.

Singura explicatie posibila este ca Trump a crezut intotdeauna in capacitatea sa de persuasiune si s-a gandit ca ar putea sa-l convinga cu mai multa usurinta pe Comey intr-o discutie fata-in-fata, iar situatia ar fi fost doar complicata de prezenta lui Sessions si Pence.

Este important si contextul ultimilor dezvaluiri, intrucat intreaga presedintie republicana a fost marcata de intrebari cu privire la legaturile dintre asociatii campaniei Trump si reprezentantii Kremlinului, de la Michael Flynn la Carter Page si Paul Manafort.

Trump a catalogat in repetate randuri acuzatiile cu privire la implicarea rusilor drept ”stiri false”, recunoscand ca gestionarea anchetei cu privire la Rusia a jucat un rol in luarea decizie de concediere a lui Comey de la conducerea FBI.

De asemenea, presedintelea recunoscut ca l-a intrebat in trei randuri si in mod direct pe Comey daca este vizat de investigatia cu privire la Rusia.

Problema miliardarului republican este ca povestea a iesit de sub orice control, iar congresmenii republicani vor avea o munca grea in incercarea de a ignora raportul redactat de Comey.

Trump a supravietuit la orice s-a intamplat in primele 116 zile de mandat, dar raportul lui Comey ar putea sa reprezinte o amenintare existentiala la adresa administratiei de la Casa Alba, mai afirma CNN.