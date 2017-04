CNN: Teroristii au noi metode pentru a urca in avion cu bombe in laptopuri. Cum ar putea pacali scannerele de pe aeroport

Informatiile sunt dezvaluite de CNN care citeaza agentii se informatii americane si sugereaza ca teroristii ar putea trece usor de dizpozitivele de screening de pe aeroport cu bombe plantate in laptopuri.

Potrivit CNN, teroristii ar fi reusit sa obtina echipament sofisticat asemanator scannerelor de pe aeroporturi pentru a "testa" cum sa ascunda cat mai eficient explozibili in dispozitive electronice precum laptopuri si tablete.

Aceste informatii, stranse in ultimele luni, ar fi jucat un rol esential in decizia administratiei Trump de a interzice laptopurile si tabletele in cabinele avioanelor care vin din opt tari musulmane.