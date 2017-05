Coada de 2 kilometri la moastele Sfantului Nicolae, aduse din Italia la Moscova. Sute de credinciosi s-au imbulzit ca sa ajunga la altar - GALERIE FOTO/VIDEO

Presa rusa scrie ca ieri cei care au venit sa se inchine stau la o coada intinsa pe 2 kilometri.

Icoana cu moaste a fost adusa ieri la Moscova si a fost expusa pentru public in catedrala Hristos Mantuitorul. Timp de jumatate de zi, peste 18 mii de persoane au venit sa vada obiectul de cult.

Moastele, aduse din orasul italian Bari, se vor afla la Moscova pana pe data de 12 iulie, dupa care vor fi duse la Sankt Petersburg, si, de acolo, inapoi in Italia.

Relicvele sunt pastrate in mod obisnuit in Bazilica Sf. Nicolae din Bari, Italia. Este pentru prima oara in aproape o mie de ani cand ramasitele celui care a inspirat figura lui Mos Craciun sunt mutate din locul lor de pastrare. Moastele Sfantului Nicolae vor reveni la Bari la sfarsitul lunii iulie. Evenimentul, considerat in Rusia drept unul istoric, a fost posibil in urma intalnirii de anul trecut dintre Papa Francisc si Patriarhul Kiril. Racla cu moastele Sfantului Nicolae au sosit cu un avion special si intampinate cu mult fast. Toate bisericile din Moscova au tras clopotele, scrie napocanews.ro

*Foto Ria.ru