Cod galben de ninsori si vant puternic in cateva judete din Romania.: Mai multe drumuri nationale, inchise - VIDEO

Al patrulea episod de vremea rea loveste Romania in doua saptamani. Judetele Caras-Severin, Calarasi si Constanta se afla sub cod galben de ninsori si viscol. Din cauza zapezii, politia a inchis mai multe drumuri. In Calarasi, zeci de camioane au ramas blocate.

Autoritatile au avertizat ca in regiunile aflate sub avertizare vizibilitatea este redusa si au cerut soferilor sa inainteze cu prudenta. Pentru urmatoarele zile, meteorologii romani anunta temperaturi scazute de pana la minus 24 de grade in unele regiuni.

Gea mai geroasa noapte din aceasta iarna in Romania a fost pe noua ianuarie. La Intorsatura Buzaului au fost minus 32 de grade. Pana acum, 18 oameni au murit din cauza frigului.