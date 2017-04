Cod portocaliu de NINSOARE si cod galben de vreme rea in Romania. Avertismentul facut de meteorologi

Primul COD GALBEN emis in Romania este valabil in data de 19 aprilie, intre orele 04 - 18, fenomenele vizate fiind: precipitatii abundente, ninsori si strat de zapada la munte, intensificari ale vantului.

In intervalul mentionat, precipitatiile vor cuprinde jumatatea de sud-vest a teritoriului si in cea mai mare parte a zonei de munte. in Banat, Oltenia, vestul si nord-vestul Munteniei va ploua, iar in zona montana vor fi mai ales ninsori.

Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40 l/mp. Vantul se va intensifica in cea mai mare parte a Romaniei si local, indeosebi in regiunile sudice si centrale, viteza la rafala va depasi 50...55 km/h.

La munte, cu precadere la altitudini de peste 1400 m se va depune strat nou de zapada, iar vantul va avea intensificari cu rafale de peste 60...70 km/h, viscolind ninsoarea.

Primul COD PORTOCALIU este valabil tot in data de 19 aprilie, intre orele 09 - 18, fenomenele vizate fiind: ninsori abundente si viscol in zona inalta a Carpatilor Meridionali si a Muntilor Banatului.

Zone afectate: zona inalta a Carpatilor Meridionali si a Muntilor Banatului

In zona inalta a Carpatilor Meridionali si a Muntilor Banatului, va ninge abundent, iar vantul va sufla tare, cu peste 80...100 km/h, viscolind puternic zapada si reducand vizibilitatea sub 50 m.

COD GALBEN in Romania pentru perioada 19 aprilie ora 18 - 21 aprilie ora 10

In intervalul mentionat, temporar vor fi precipitatii mai ales in sudul, centrul si estul Romaniei, iar in dupa-amiaza zilei de joi (20 aprilie) si in noaptea de joi spre vineri (20/21 aprilie), aria acestora se va restrange catre est.

Iin aceste zone, cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse, indeosebi in zona Carpatilor Meridionali si Orientali, 50...60 l/mp.

La munte va continua sa ninga si se va depune strat de zapada. in restul tarii va ploua, iar incepand din noaptea de miercuri spre joi (19/20 aprilie), in Moldova si pe arii mai restranse in Maramures, Transilvania si trecator in zona deluroasa din sud se vor semnala precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare.

Vantul va avea intensificari temporare indeosebi in regiunile estice si sud-estice, unde vitezele la rafala vor atinge 50...60 km/h.

COD PORTOCALIU pentru intervalul 19 aprilie ora 18 - 21 aprilie ora 06

Fenomene vizate: ninsori abundente si local viscolite in zona montana;

Zone afectate: Carpatii Meridionali si Orientali

In Carpatii Meridionali si Orientali, va ninge abundent, se va depune strat consistent de zapada, iar vantul va avea intensificari cu rafale de 60...70 km/h si peste 80...90 km/h, pe creste, viscolind puternic ninsoarea si reducand vizibilitatea.