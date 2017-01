Codul misterios postat de purtatorul de cuvant al Casei Albe pe Twitter. "E mesajul secret al lui Trump pentru Putin"

Spicer a postat pe Twitter joi mesajul „n9y25ah7”, despre care utilizatorii de Internet au observat ca aduce suspect de mult cu o parola. De altfel, si cu o zi inainte Spicer postase mesajul „Aqenbpuu”.

Utilizatorilor li se recomanda sa nu incerce totusi sa foloseasca parola pentru a-i accesa contul de Twitter lui Spicer, deoarece, potrivit legilor americane, aceasta e o fapta penala. Chiar si asa, unii au incercat - fara succes.

You should probably not post your password dude. And you should probably change it now https://t.co/1w5A3wojBK pic.twitter.com/x0M29YH2CL