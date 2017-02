Colectie de roboti, expusa in aceste zile la Muzeul de Stiinta din Londra - VIDEO

In lumea robotilor ajungi atunci cand pasesti pragul Muzeului de Stiinta din capitala britanica. Peste o suta de modele sunt expuse la eveniment - de la roboti in miniatura construiti in anii '50, pana la robotii umanoizi.

Vedeta expozitiei este robotul Cygan, care a fost construit in Italia in 1957. Are aproape doi metri si jumatate si are si o istorie interesanta. A cantat, a dansat si chiar a aparut intr-un film.

La expozitie sunt si alti roboti-actori. De exemplu, acest bebelus s-a filmat in mai multe pelicule, unde s-a descurcat foarte bine cu rolul sau: a ras si a plans la comanda. Iar aceasta domnisoara nu va fi niciodata agresiva cu studentii. Inka a “lucrat” la o universitate - explica tinerilor cum sa ajunga la biblioteca.

”Sunt fericită să vă ajut.”

Iar aceasta domnisoara este un robot-jurnalist, care te poate informa despre ultimele noutati din lume. Organizatorii spun ca scopul acestei expozitii este sa demonstreze cum a evoluat robotica pe parcursul a sute de ani. Expozitia va fi deschisa pana in luna septembrie.