Coliziune violenta intre doua trenuri, in SUA. Doi morti si peste 50 de raniti - VIDEO

Accidentul s-a produs aproape de ora locala trei. Trenul de pasageri Amtrak avea la bord 147 de persoane si circula pe ruta New York-Miami. In drum spre destinatie, trenul s-a lovit cu un marfar. Locomotiva si cateva vagoane au deraiat in urma coliziunii.

”A fost o coliziune intre doua trenuri. Cand am ajuns la fata locului, am inceput sa acordam ajutor pasagerilor.”

Serviciile de urgenta au anuntat ca toti pasagerii au fost evacuati din tren, iar aproape 70 dintre ei au fost dusi la spital cu rani.

Doi oameni si-au pierdut viata. Deocamdata nu s-au anuntat cauzele accidentului. Acum trei zile, un tren care transporta membri republicani ai Congresului american a lovit un camion de gunoi la o trecere la nivel cu calea ferata, in statul Virginia. O persoana care se afla in vehicul a murit, iar inca doua au ajuns la spital cu rani. Nimeni dintre oficiali nu a fost ranit.