Comisar european: "Am putea sa dizolvam UE". Soarta Uniunii va fi decisa la consiliul din decembrie

Comisarul european pentru Afaceri Economice, francezul Pierre Moscovici, a subliniat ca cetatenii europeni ar trebui sa lanseze o dezbatere pentru a decide ce viitor vor sa aiba blocul comunitar si ca una dintre variante este chiar dizolvarea acestuia, relateaza Latin American Herald Tribune. Surse din Comisia Europeana au declarat pentru News.ro ca, la Consiliul European din iarna, liderii statelor membre ar putea lua o decizie privind calea pe care o vor urma.

„Fie putem continua mai mult sau mai putin cum suntem acum, cate un pas mic dupa alt pas mic, ne putem intoare la autoritati nationale mai puternice, ne putem limita la piata unica – sau, de ce nu, chiar sa dizolvam Europaa”, a declarat Moscovici, subliniind ca va lupta impotriva ultimei variante, dar ca aceasta trebuie oricum analizata.

Potrivit lui Moscovici, ascensiunea populismului din ultima perioada a facut multi cetateni sa isi puna intrebari in legatura cu Europa, ceea ce influenteaza si luptele interne din blocul comunitar. „Cred ca acum depinde de cetateni sa dezbatem, acum depinde de fiecare in parte sa lupte pentru punctele sale de vedere si sa ii convinga pe ceilalti”, a afirmat el.

Comisarul a pledat pentru optiunea unei integrari europene si mai profunde, al carei rezultat ar fi o mai buna protectie pentru cetatenii UE, o mai mare democratie si energie economica, mai ales in Zona Euro. Un oficial din Comisia Europeana a declarat pentru News.ro ca, pana in vara, Executivul UE va prezenta o serie de materiale de reflectie si analize privind fiecare dintre aceste scenarii. Apoi, la discursul sau anual din toamna,presedintele C.E Jean-Claude Juncker. ar urma sa isi exprime preferinta si argumentele sale. Iar, daca totul va decurge conform estimarilor actuale, la Consiliul European din iarna, liderii UE ar putea lua o decizie privind calea pe care o va urma blocul comunitar.

Miercuri, presedintele Comisiei Europene a prezentat cinci posibile scenarii privind viitorul Uniunii dupa socul reprezentat de Brexit. Acestea merg de la o Europa care se multumeste sa fie o piata unica si pana la o Uniune Europeana si mai integrata decat in prezent, trecand printr-o Europa ”cu mai multe viteze”. Seful CE nu-si exprima oficial vreo preferinta in acest document de aproximativ 30 de pagini, insa indeamna statele membre UE sa se inspire din el in vederea pregatirii summitului de pe 25 martie de la Roma, cu ocazia marcarii a 60 de ani de la semnarea Tratatului fondator al Uniunii.