Comitetul Executiv al PSD a decis sa retraga sprijinul politic pentru guvernul Romaniei. Dragnea: Am luat act de demisia premierului

Atat ALDE, cat si PSD au decis sa retraga sprijinul politic acordat guvernului. Partidul ii reproseaza lui Sorin Grindeanu faptul ca nu a implementat mai multe masuri. Printre acestea se numara insa si scaderea TVA la 18%,, desi termenul era de 1 ianuarie 2018, si faptul ca nu a venit cu un program pentru sarbatorirea a 100 de ani de la Marea Unire, desi evenimentul va avea loc anul viitor.

De cealalta parte, Sorin Grindeanu a declarat ca va demisiona doar daca Iohannis numeste alt premier de la PSD si i-a cerut lui Dragnea sa isi asume esecul ministrilor, deoarece el i-a ales, si sa demisioneze.

Cititi in articol:

► Dragnea: Am luat act de demisia premierului. Toti ministrii au demisionat

► PSD a retras sprijinul politic acordat Guvernului Grindeanu

► Grindeanu i-a cerut demisia lui Dragnea si a spus ca va demisiona doar daca Iohannis numeste premier de la PSD

► Descarca de la finalul articolului raportul PSD cu privire la guvernarea Grindeanu

Liviu Dragnea vrea un nou Guvern. Surse: Premierul Sorin Grindeanu a refuzat sa plece, dar ministrii sai au demisiile scrise

Cronologia evenimentelor, LIVE TEXT:

ora 22:25 Dragnea: "Am avut sedinta Comitetului Executiv PSD, la fel si colegii de la ALDE. O sedinta in care am facut o evaluare a stadiului implementarii programului de guvernare. O analiza care a fost anuntata imediat dupa ce a fost instalat noul guvern, in ianuarie.

Exista varianta in care sa facem o evaluare superficiala, in care lucrurile care nu merg sa fie ascunse, cum s-a intamplat de obicei in Romania. Sau aveam varianta, nu foarte confortabila, sa spunem adevarul, indiferent cat ar fi de crud.

Nu a fost o actiune de evaluare care sa aiba ca obiectiv anumite persoane, sa fie promovate sau demise. S-a lucrat la un document care sa ne arate unde suntem in aceasta zi, in acest for statutar al partidului, sa luam decizia corecta.

Este o actiune in premiera, cand un partid are curajul sa isi faca o radiografie a sase luni de guvernare. Nu cred ca ceea ce s-a mai intamplat in anii trecuti in Romania cand, din diverse motive, au fost pastrate guverne care au ruinat tara.

Mai important decat un joc politic, cred ca este important ca aceasta tara sa beneficieze de prevederile unui program votat masiv de romani.

Acel document ne-a aratat ca directia este buna, dar ritmul este scazut. Lumea este intr-o dinamica foarte mare. Tarile din regiune sunt intr-o dinamica foarte mare. Romania are o oportunitate uriasa, ca ritmul sa fie semnificativ, pentru a oferi romanilor o viata foarte buna, nu bunicica.

Astazi avem capacitatea de a stabili care sunt deciziile pentru a recupera din masuri.

S-a discutat despre masuri care urmau sa intre in vigoare din 2018. Ca sa intre in vigoare, trebuiau implementate insa din iulie 2017. Vorbim de fondul national de investitii, legea preventiei, un pachet de reglementari ca sa diminueze birocratia si sa creasca veniturile firmelor, un ritm de investitii publice care trebuia sa fie mai mare decat in situatia actuala.

Analizand documentul, colegii au tras concluzia ca o parte, si nu mica, din ministri n-au luat in serios programul de guvernare. N-au reusit sa se coordoneze.

Cand a inceput a doua parte a sedintei, premierul nici n-a asteptat sa ne indreptam catre un vot, care putea fi intr-un fel sau altul. Care putea cuprinde un pachet de masuri, cat si care sa cuprinda inlocuiri in guvern. Nu neaparat demiterea premierului.

Am cerut sa nu se discute cu patima, pentru ca trebuie sa facem o analiza serioasa. Din pacate, premierul n-a mai asteptat decizia si ne-a transmis ca demisioneaza daca Iohannis va nominaliza un premier de la PSD si ca il putem exclude, ca nu il mai intereseaza.

Dupa iesirea lui din sala, Comitetul a luat act de mai multe lucruri, printre care si ca premierul isi va da demisia. Toti membrii PSD din Guvern si-au prezentat demisiile inaintea Comitetului Executiv National, cu o singura exceptie, ministrul Comunicatiilor, care va trimite demisia pe email. PSD si ALDE sunt pregatite sa formeze un nou guvern.

Continuarea guvernarii in actuala stare, cu Grindeanu sau nu premier, risca ca programul de guvernare sa fie imposibil de pus in practica. Sunt intarzieri care trebuie recuperate. Sunt neindeplinite 60% din masuri. Este un procent foarte mare."

ora 21:50 Comitetul Executiv al PSD a decis, miercuri, dupa cinci ore si jumatate de dezbateri, sa retraga sprijinul politic al partidului pentru guvernul Grindeanu, cu 68 de voturi favorabile.

Votul pentru retragerea sprijinului politic a fost unanim.

Totodata, s-a decis ca cei care refuza sa plece din Guvern sa fie exclusi din partid.

ora 21:05 Potrivit surselor Stirilor ProTV, Sorin Grindeanu a anuntat ca va demisiona doar daca Klaus Iohannis va numi un premier de la PSD.

De asemenea, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Liviu Dragnea sa isi asume esecul ministrilor si sa demisioneze, deoarece seful PSD a fost cel care i-a ales pe ministri.

ora 20:50 Sorin Grindeanu a plecat de la sedinta PSD si se indreapta spre Guvern, unde va face declaratii in scurt timp.

ora 20:15 PSD ii reproseaza lui Grindeanu neintelegerea programului de guvernare si lipsa masurilor "revolutionare"

Evaluarea Guvernului Grindeanu, prezentata miercuri in sedinta CExN, arata ca au fost indeplinite doar 50 de masuri, dintr-un total de aproape 400, concluziile raportului aratand ca Executivul nu a inteles "viziunea" programului de guvernare, nu a strans sprijin popular, nu a comunicat suficient si, printre altele, nu a venit cu un program de sarbatorire a Marii Uniri in 2018.

Raportul de evaluare arata ca doar 13% din angajamentele din programul de guvernare au fost indeplinire, respectiv 50, 27% au fost indeplinite partial, respectiv 107, iar 60% sunt neindeplinite, respectiv 236.

Printre neimplinirile imputate Guvernului se numara realizarea codului economic, reducerea TVA de la 20% la 18%, maximum 50 de taxe, informatizarea si interoperabilitatea institutiilor care percep taxe, imbunatatirea conditiilor de lucru pentru angajatii statului, credite fara dobanda pentru tineri, impozite 0% pentru venituri mai mici de 2.000 de lei pe luna pentru salariati, redevente, impozit pe venit de 10%, reducerea contributiilor, plan de rationalizare a cheltuielilor publice, lista neagra a firmelor care nu respecta contractele cu statul, transferul ELCEN in patrimoniul Capitalei.

Unele dintre aceste masuri aveau termen de implementare ianuarie 2018, precum reducerea TVA de la 20%, la 18%.

ora 19:15 Premierul Sorin Grindeanu le-a spus social-democratilor reuniti in sedinta Comitetului Executiv National ca l-au ”trezit” pe presedintele Klaus Iohannis cu OUG 13, iar acum vor sa ii dea Guvernul si i-a intrebat de ce vor sa faca acest lucru, au declarat pentru News.ro surse din partid.

”A fost OUG 13 si nu ati facut nimic, erati aceiasi in CEx. L-am trezit pe Klaus Iohannis cu ordonanta de urgenta. Acum ii dati Guvernul. De cea”, a spus Sorin Grindeanu in sedinta CExN, au relatat pentru News.ro surse din partid.

De asemenea, Grindeanu a prezentat propriul raport si sustine ca din 97 de masuri, doar 9 nu au fost indeplinite.

"In 20 de ani de cand sunt in politica nu mi s-a intamplat sa fiu tinta unei campanii de denigrare asa de puternica precum cea de acum", a declarat premierul.

Conform acelorasi surse, la randul sau, ministrul Finantelor, Viorel Stefan, i-ar fi spus lui Liviu Dragnea: ”Va rog sa intelegeti situatia reala, nu ce va prezinta Darius Valcov”.

De altfel, Viorel Stefan se numara intre ministrii care sunt solidari cu Sorin Grindeanu si nu ar fi dispusi sa isi depuna demisiile. Potrivit unor surse, intre acesti ar fi si Tudorel Toader, Gabriel Les, Augustin Jianu, Ionut Vulpescu.

In final, Grindeanu a anuntat ca nu isi da demisia.

ora 18:40 Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, s-a plans de neimplementarea unor masuri promise, precum Fondul Suveran de Investitii. El a spus ca se va discuta mai in detaliu in sedinta de coalitie.

"Noi am votat azi retragerea sprijinului politic pentru guvern. Colegii mei din executiv mi-au spus ca au demisiile la purtator, sunt solidari cu aceasta decizie. Asteptam si decizia PSD, va trebui sa vedem care e solutia pentru iesirea din criza politica."

Tariceanu a spus ca viitorul premier va fi propus de aceeasi "configuratie politica". El a spus ca evaluarile nu indica o lipsa de performanta a ministrilor ALDE.

ora 18:10 ALDE a decis, in sedinta de miercuri, retragerea sprijinului politic acordat premierului Sorin Grindeanu, au declarat pentru News.ro surse din partid.

Conform surselor citate, in cazul in care Grindeanu refuza sa plece din fruntea Guvernului, ministrii ALDE sunt dispusi sa demisioneze.

In acelasi timp, in vederea formarii noului Cabinet, ALDE vrea pastrarea actualei structuri a Guvernului, numarul ministrilor ALDE si este impotriva cooptarii altor partide in Guvern, au declarat aceleasi surse.

ora 18:00 PSD a prezentat raportul privind stadiul realizarii programului de guvernare. Potrivit documentului, 60% din cele 393 de masuri care trebuiau implementate sunt "neindeplinite" iar 27% au fost "realizate partial". Numai 13% din masuri ar fi fost "indeplinite".

Raportul a fost prezentat de Darius Valcov, fostul sef al Finantelor cu 3 dosare la DNA si in locuinta caruia oamenii legii au gasit o adevarat comoara, cuprinzand 100 de tablouri de Pablo Piccasso, Samuel Mutzner, Andy Warhol, Horia Bernea, Eustatiu Stoenescu,Nicolae Grigorescu, Corneliu Baba, Nicolae Tonitza sau Stefan Luchian

ora 17.00 Liderul filialei judetene Iasi a PSD Maricel Popa afirma ca organizatia pe care o conduce il sprijina pe Liviu Dragnea si ca se dezice de punctul de vedere al organizatiei municipale Iasi a PSD, care si-a anuntat sprijinul pentru premierul Grindeanu.

Popa a declarat presei, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca il sustine pe Liviu Dragnea si ca nu stie nimic despre comunicatul transmis de filiala municipala Iasi a PSD, care isi anunta sustinerea pentru premierul Sorin Grindeanu.

"Este o greseala acel comunicat al filialei municipale. Nu am fost consultati noi, cei de la filiala judeteana. Eu votez pentru programul de guvernare al PSD si il sprijin pe Liviu Dragnea. Probabil ca acest comunicat al organizatiei municipale este asumat de Mihai Chirica, dar el este un simplu membru. Chirica este un farsor”, a precizat liderul filialei judetene a PSD Iasi.

Organizatia Municipala Iasi a PSD a anuntat, chiar inaintea sedintei CEx, ca il sustine pe Sorin Grindeanu si Guvernul PSD-ALDE pe care acesta il conduce in vederea punerii in aplicare a Programului de Guvernare ales de romani in decembrie 2016.

ora 16.00 Liviu Dragnea face scurte declaratii de presa, inainte de inceperea sedintei in care se decide soarta lui Sorin Grindeanu in functia de premier.

Liviu Dragnea: "Asa cum banuiti ca stiti, avem CEx unde se va realiza o evaluare la care am lucrat o perioada. Va fi in special o analiza a cifrelor. Nu este un CEX facut pentru cineva. Deciziile se vor lua democratic si vor fi facute publice.

De asemenea, sunt unii colegi care de buna credinta mi-au spus ca nu este bine sa facem asta, dar eu imi asum. Trebuie sa fie o guvernare total transparenta si sa propunem dupa CEx masuri pentru a recupera aceste intarzieri.

Toate aceste decizii vor fi facute publice dupa CEX. (catre reporteri) Nu ma mai impingeti, ca ma impingeti in ceilalti.

Din pacate, nu e vorba numai de 60 % de masuri indeplinite, ci si de masuri indeplinite partial. Mie personal nu mi-a fost usor sa discut public despre aceste lucruri, dar nu e Guvernul nostru, este Guvernul Romaniei”

Eu n-am cerut demisia nimanui, este un act care tine de vointa fiecaruia. Dar in acelasi timp nici nu putem lasa ca lucrurile sa evolueze ca pana acum. Noi avem obligatia de a face aceasta analiza. Eu va promit ca dupa CEX va spun ce s-a decis."

Reporter: Cu ce propunere mergeti in CEXaLiviu Dragnea: Cu propunerea de a discuta.

ora 15.50 Vicepresedintele PSD Gabriela Firea a ajuns la sala de sedinte a PSD de la Palatul Parlamentului, insa a evitat sa spuna daca va cere in mod clar demirerea lui Sorin Grindeanu: "Haideti sa vedem ce se va intampla dupa sedinta CEx, sa nu anticipam", a spus liderul social-democrat.

"Eu am cerut schimbarea modului de lucru, nu schimbarea unui ministru sau altuia sau demiterea cuiva. Daca puteti relua declaratiile mele, veti vedea ca eu am dorit in numele bucurestenilor - nu al meu personal - sa se schimbe modul de lucru, colaborarea, comunicarea intre autoritatile publice locale, deci si Primaria Capitalei si primariile de sector, cu cetatenii", a spus Firea.

ora 15.40 Organizatia Municipala Iasi a PSD anunta, chiar inaintea sedintei CEx, ca il sustine pe Sorin Grindeanu si Guvernul PSD-ALDE pe care acesta il conduce in vederea punerii in aplicare a Programului de Guvernare ales de romani in decembrie 2016.

Organizatia Municipala a PSD Iasi considera ca pentru a performa si a obtine rezultate, Guvernul trebuie sprijinit politic, in special de catre conducerea partidului si parlamentarii PSD, formatiune care a propus actuala formula guvernamentala.

”Atat Guvernul, cat si Parlamentul si intreaga Romanie au nevoie, in primul rand, de stabilitate, pragmatism si disponibilitate de dialog si cooperare astfel incat asteptarile legitime ale cetatenilor sa poata fi implinite. Organizatia Municipala Iasi considera ca PSD trebuie sa evite conflictele interne si disputele publice pe marginea guvernarii, iar eventualele disfunctii si imperfectiuni in activitatea politica, ca si in cea guvernamentala trebuie discutate si rezolvate cu sinceritate si responsabilitate”, se mai arata intr-un comunicat al filialei PSD Iasi, postat pe pagina sa de Facebook.

Organizatia Municipala Iasi a PSD considera ca toti membrii partidului trebuie sa faca eforturi pentru ca ”formatiunea politica sa evite o premiera trista, cu efecte de imagine greu de anticipat, in care un partid care a castigat alegerile sa isi indeparteze propriul Guvern la mai putin de jumatate de an de la investire fara un motiv bine fundamentat”.

”Organizatia Municipala Iasi a PSD are incredere in competentele si in buna credinta a domnului Sorin Grindeanu si are certitudinea ca, cu sprjinul politic, dar si uman necesar, acesta si echipa sa de la Palatul Victoria pot avea rezultatele pe care ni le dorim cu totii”, se mai arata in comunicat.

Organizatia municipala PSD Iasi este condusa de Paul Boisteanu, consilier local, apropiat de Mihai Chirica.

ora 15.20 Ministrul Economiei, Mihai Tudose, a declarat inainte de sedinta Comitetului Executiv National, ca, daca partidul ii va cere sa renunte la functie, el isi va da demisia „fara niciun fel de problema”.

Intrebat daca isi va da demisia in cazul in care partidul ii va cere acest lucru, Mihai Tudose a raspuns afirmativ: „Da, fara niciun fel de problema”.

ora 15.10 Ministrul Educatiei, Pavel Nastase, a declarat inainte de sedinta Comitetului Executiv National ca el si-a indeplinit masurile prevazute in programul de guvernare, dar i se pare normal sa se supuna deciziei pe care partidul o va lua cu privire la o posibila remaniere, in conditiile in care a fost numit pe aceasta functie si nu a dat concurs.

„Eu cred ca am indeplinit masurile care au fost prevazute in programul de guvernare, suntem la zi. Eu am fost numit in aceasta functie, nu am dat concurs, deci partidul va decide, conducerea partidului va decide ce se va intampla si ma supun deciziei respective. Mi se pare normal”, a afirmat Pavel Nastase.

Intrebat ce va face daca premierul Sorin Grindeanu ii va cere sa ramana alaturi de el in Guvern, ministrul a spus ca si prim-ministrul face parte din acelasi partid.

„Si premierul face parte din acelasi partid, tot din PSD si eu cred ca azi va fi o intalnire de analiza, de discutii si de luat decizii”, a raspuns el.

Nastase a tinut sa precizeze ca „aceasta evaluare s-a realizat in mod continuu, si se face o analiza pe trimestru”.

Ministrul a sustinut ca nu isi aduce aminte de demisiile in alb pe care si le-au depus membrii Cabinetului la preluarea portofoliilor, in conditiile in care el nu si-a dat o asemenea demisie.

ora 15.00 Ministrii din Guvernul Grindeanu au fost convocati de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la o sedinta inaintea Comitetului Executiv National. Intalnirea are loc la sala grupului PSD din Camera Deputatilor, acolo unde se va tine si sedinta Comitetului Executiv, incepand cu ora 16.00 si la care este asteptat si premierul Sorin Grindeanu.

Pana la aceasta ora au sosit la sedinta ministrii Sevil Shhaideh, Carmen Dan, Gabriel Petrea, Ana Birchall, Florian Bodog, Marius Dunca, Adriana Petcu, Olguta Vasilescu si Rovana Plumb.

ora 14.40 Fostul vicepremier Daniel Constantin a scris pe Facebook, ca daca iderul PSD, Liviu Dragnea, face „eroarea majora” de a-l demite pe premierul Sorin Grindeanu, presedintele Klaus Iohannis are toate motive sa nu mai numeasca un premier din randul social-democratilor.

„Daca Dragnea face eroarea majora de a-l demite pe Grindeanu, presedintele Iohannis are toate motivele sa nu mai numeasca un premier de la PSD”, a subliniat fostul copresedinte ALDE.

El a mai aratat ca, intr-o asemenea situatie, PSD ar putea sa piarda guvernarea, sa forteze suspendarea sefului statului sau sa incerce acapararea totala a puterii.

„Ce poate face PSD-ul in aceasta situatiea! Accepta sa piarda guvernarea sau forteaza suspendarea presedinteluia Poate ca asta se doreste si ca asta a fost miza acestui scandal de la bun inceput! Poate ca se incearca acapararea totala a puterii! Nu ar fi prima data”, a conchis Daniel Constantin.