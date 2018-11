Companie de securitate britanica, atacata la Kabul. Sunt 10 morti - FOTO

„Există zece morţi şi 19 răniţi au fost evacuaţi”, a declarat pentru AFP şi DPA purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Wahid Majroh. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a confirmat bilanţul, fără a putea indica naţionalitatea victimelor, informează

DEVELOPING: At least 11 people injured when suicide attacker drove a vehicle full of explosives into a compound housing a foreign security company in Kabul. https://t.co/P1QUAzv32Q pic.twitter.com/QsbvlxGX9u